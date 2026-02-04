單純偷拍兒少裙底 大法庭統一見解：不構成「違反意願」加重判刑要件

違反兒少本人意願拍攝性影像，可處7年以上徒刑，但在「偷拍」部分面臨困境，法院各審級見解分歧，導致刑度不一。（資料照）

新北市黃男在書局、超商等公共場所，以手機偷拍未成年人的裙底性影像，其中1次既遂、5次未遂，一審依兒童少年性剝削防制條例之「拍攝兒少性影像罪」輕判2年徒刑、緩刑5年，二審認為已構成「違反本人意願」的加重條件，改判4年2月徒刑；上訴至最高法院後，承審合議庭認為見解有歧異，提案刑事大法庭統一法律見解，大法庭今日宣示裁定，單純偷拍不論被害人是否知情，不適用違反本人意願的加重要件。

拍攝兒少性影像罪法定刑度為1年至7年，違反意願拍攝兒少性影像罪則是7年以上有期徒刑，刑度差很大。承審本案的最高法院刑七庭擬採「否定說」，認為偷拍不應適用於違反意願條款。經徵詢各庭意見程序，結果有2庭支持、5庭反對、1庭認為應視個案情境而定，見解仍顯分歧，且具原則重要性，因此提案至刑事大法庭決定。

本案爭點為，未以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術等方式偷拍兒少性影像者，是否該當兒少性剝削防制條例第36條第3項之違反本人意願拍攝罪，判處7年以上有期徒刑？或是只應論以36條第1項之拍攝兒少性影像，判處1年以上、7年以下之刑？

「肯定說」認為應從保護兒少的角度，解釋「其他違反本人意願之方法」的意涵，兒少在不知情的情況下被偷拍或攝錄隱私性影像時，無法表達反對意見，但已實質剝奪兒少是否同意被拍的選擇自由，顯有妨礙兒少的意思自由、壓抑兒少意願，使兒少被迫入鏡，應構成加重的要件。

「否定說」認為，偷拍攝錄性影像的行為，行為人必須有壓抑或妨礙被害人之意思，才構成違反本人意願，違反意願應限適用於「兒少知情」的狀態，偷拍並未達到壓抑、妨礙兒少意思自由的程度。經大法庭評議後，今天宣示裁定。

目前各級法院有數起類似案件尚在審理中，包括基隆、台南、高雄地院及台中高等分院，有些已辯論終結，待大法庭統一見解出爐後，將再開辯論庭向檢、辯闡明大法庭見解並辯論，再做成見解一致的判決。

