網戀變投資詐騙 上月被騙100萬這次加碼700萬卻被搶

大同分局正在追查搶匪下落。（記者王冠仁攝）

台北市昨天發生1起面交搶案，1名57歲婦人透過網路認識1名男網友，對方每天噓寒問暖，讓她以為遇上白馬王子；男網友隨後鼓吹她投資虛擬貨幣，她信以為真，在上個月以面交方式被詐走100萬元後，詐騙集團食髓知味，慫恿她加碼，她在昨天拿著裝有705萬元現金的袋子再次去面交，當取款車手正準備數錢時，卻半路遭人搶走。

警方調查，住在台北市的這名57歲婦人，先前透過網路輾轉認識1名男網友，她沒有發現對方是詐騙集團成員，反而還以為遇上白馬王子。男網友每天對她噓寒問暖、關懷寒暄，以柔情攻勢取得她信任後，在上月鼓吹她投資虛擬貨幣，還將她加入投資群組。

請繼續往下閱讀...

群組中的理財老師聲稱有穩賺不賠的虛擬貨幣投資管道，但要避免留下金流紀錄，因此會派理財專員去跟她收取現金來「儲值」，就可以開始投資。

婦人信以為真，在上個月先以面交方式，交付100萬元現金給車手後，詐騙集團見她好騙，又繼續用話術、假的獲利截圖，慫恿她繼續加碼。她不察，在昨天又拿著裝有705萬元現金的袋子，與假扮成理財專員的張姓車手在台北市南京西路、建成圓環附近的巷子面交。

不過，當張姓車手準備清點袋中現金時，忽然竄出1名劫匪，劫匪快速跑過來搶走裝有現金的袋子後逃離現場，並跳上1輛接應的轎車離去。

警方研判，要能夠精準掌握婦人與車手面交的時間地點，應該是「同夥」才有辦法知道這些情報，不排除是同集團的車手黑吃黑。警方目前正在全力追查搶匪與開車接應者的身分與下落。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法