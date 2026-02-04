蘆竹砂石車防塵網沒收好 扯斷2號誌桿波及3人車

圖中砂石車未收妥防塵網行經桃園市蘆竹區南崁路、南青路口時，拉扯上方電線造成號誌桿斷裂倒伏。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市53歲江姓男子駕駛曳引砂石車於2日上午8點34分行經台4線蘆竹區南崁路、台31線南青路口時，因疏忽未將後車斗防塵網收妥放下，導致防塵網上緣勾到電線，強大拉力瞬間造成路口兩側2個號誌桿斷裂倒伏、傾斜，且電線掉落還波及騎機車經過的魏姓男子、黃姓女子及一輛轎車，所幸未造成嚴重傷害。

事故頓時造成路口大塞車，蘆竹分局獲報立即調派警力趕赴現場處置，員警於寒風中積極疏導車流避開受阻區域，同時聯繫桃園市政府交通局號控中心派員馳援維修，並將肇事車輛移置，並先行將號誌桿移往路邊排除道路障礙，受損號誌桿直至下午5點才修復，號誌恢復正常。

蘆竹分局表示，大型車輛行駛於道路應嚴格遵守裝載規範，確保附屬設備穩妥保障用路人安全；桃園市府交通局今（4）日表示，針對這起事故造成的損害與維修費用約35至40萬元，將向肇事駕駛求償。

蘆竹警分局案發後到場疏導交通，並通知桃市府交通局號誌中心派員搶修。（記者余瑞仁攝）

