    社會

    「機師歌手」張國璽出拳傷人 親妹慘流鼻血堅不和解判決出爐

    2026/02/04 14:07 記者劉詠韻／台北報導
    圖為五月天2018年舉辦「人生無限公司」演唱會，脫拉庫主唱張國璽（左）擔任嘉賓。（資料照）

    圖為五月天2018年舉辦「人生無限公司」演唱會，脫拉庫主唱張國璽（左）擔任嘉賓。（資料照）

    曾以經典金曲我愛夏天、你的電話紅遍全台的「脫拉庫」樂團靈魂主唱張國璽，去年因與親妹妹在住處發生激烈口角，過程中憑藉體型優勢推擠對方，導致妹妹受傷流鼻血，最終憤而報警。士林地方法院審理後，依傷害罪判處拘役25日，可易科罰金。全案可再上訴。

    現年49歲的張國璽在樂團界地位崇高，不僅與五月天主唱阿信私交甚篤，更是台灣樂壇少見的「機師歌手」。當年他在演藝事業如日中天時，毅然決定跨界投考機師，後長期任職於航空業，並曾在五月天演唱會影片中客串演出，其斜槓成功的形象深植人心。

    判決指出，張國璽與告訴人張國媛為胞兄妹關係。去年5月23日上午，雙方在台北市士林區住處內因細故發生爭吵。張男明知自己身形壯碩，且能預見推擠體力較弱的女性可能導致受傷，仍基於傷害的不確定故意出手推擠，造成張女受有鼻部腫脹、流鼻血等傷害。

    法院審理認為，張男雖然於準備程序中坦承犯行，且過去並無犯罪前科，素行尚稱良好；然雙方身為手足至親，遇有紛爭應理性溝通，張男卻恣意動手，實屬不該。此外，由於張女並無和解意願，雙方至今未能達成和解或取得原諒。

    因此，法官在量刑參考上，張男自陳具大學學歷，目前從事旅遊業，月收入約新台幣數十萬元，生活經濟狀況優渥且無需扶養家人，遂依刑法傷害罪及家庭暴力防治法規定，判處拘役25日，可易科罰金，全案可再上訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

