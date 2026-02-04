為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南苗市場男持刀砍傷警遭擊斃 苗栗警分局：開槍符合法規

    2026/02/04 14:04 記者蔡政珉／苗栗報導
    圖為當時密錄器混亂、情形。（警方提供）

    40歲的鍾姓男子今天早上在苗栗縣苗栗市南苗市場持刀引起驚慌，被噴灑辣椒水後仍持刀朝警方移動，並砍傷趕赴現場處理的朱姓員警，當時一同前往處理的李姓員警見鍾男與朱員扭打一團，直接開兩槍1槍擊中鍾男，檢方於今天中午證實鍾男搶救後仍死亡。消息傳出，有民眾擔心開槍員警是否要「寫報告」、自行承擔責任等，苗栗警分局則強調，李姓員警當時依警械使用條例開槍，過程符合規定。

    苗栗警分局還原當時狀況，警方獲報後派員趕至現場，喝斥鍾男丟棄手上摺疊刀但鍾男仍持刀移動，警方立即對鍾男噴灑辣椒水，但鍾男仍持刀逼近員警並砍傷朱員，當時鍾男與朱姓員警扭打一團，且鍾男持刀砍傷朱員，當時李員距離2人僅2、3公尺，開槍制止鍾男、保護同事。

    苗栗警分局指出，警械使用條例第4條第1項第5款規定，「警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞時。」李員開槍時機合乎程序。

    不少民眾也力挺李員，社群媒體也出現「支持警察合理用槍」、「該頒發獎狀」、「不許罰警察」、「正當執法、防衛」等留言，也有人擔心李員是否遭懲處或被鍾男家屬提告等、「自己擔」等。

    資深刑警說，依現場狀況，朱員與鍾男扭打且鍾男持刀砍傷朱員，李員當時距離近，依實務狀況為了防止同仁性命受危害，「只能瞄哪裡打哪裡」，而且當時鍾男劇烈動作中，跟實際瞄準位置通常會有落差。

