    高雄銀樓搶案 2男佯裝顧客搶走價值97萬金條

    2026/02/04 14:12 記者許麗娟／高雄報導
    警方於案發18小時逮到雷男，並起獲搶走的金條。（民眾提供）

    警方於案發18小時逮到雷男，並起獲搶走的金條。（民眾提供）

    高雄市三民區懷安街某家銀樓昨（3）日發生搶案，2名男子佯裝要買金條先後入店，並趁店家不注意時搶走金條後狂奔離去，初估遭搶走的金條價值約97萬元，警方現場逮捕主嫌陳男（32歲），另一名共犯雷男（23歲）今被拘提到案。

    這起銀樓搶案發生在昨日下午5點半左右，搶嫌雷男先進入懷安街某家銀樓佯裝選購金條，並請店家提供金條供其觀看，期間，另一名陳男於店外敲門進入，雷男則趁店家負責人開門之際，手持金條迅速逃離現場，店家初估財物損失約97萬元，現場無人受傷。

    三民二分局指出，警方獲報後立即成立專案小組，報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦，除當場逮捕陳嫌外，經擴大調閱沿線監視器畫面，利用大數據分析及科技偵查，迅速鎖定雷嫌藏匿處所，於案發18小時內將其拘提到案，並帶同至寧夏街一帶起獲贓物金條1條，全案依搶奪罪嫌，將陳嫌及雷嫌等2人移送高雄地方檢察署偵辦並建請羈押。

    銀樓遭搶走價值97萬的金條。（民眾提供）

    銀樓遭搶走價值97萬的金條。（民眾提供）

    主嫌陳男第一時間在銀樓現場被逮。（民眾提供）

    主嫌陳男第一時間在銀樓現場被逮。（民眾提供）

