苗市南苗市場男子持刀傷警 長期吸毒酗酒致思覺失調

苗栗市南苗栗市場今（4）日傳出鍾姓男子持刀砍傷執勤員警，據法院的鑑定報告，鍾男持續吸食安非他命及酗酒多次住院治療，從2005年起開始接受治療，惟過程中未有顯著改善跡象，演變成思覺失調症，因常出現被害妄想症狀及暴力傾向，從2013年起曾至同學家理論並毆打同學父親、拿酒瓶攻擊家人及咆哮，8年前曾攻擊警察，住院治療期間攻擊病友等，曾被法院判刑入獄及至醫療院所監護。

40歲鍾男之前曾在苗栗縣一處市場擺攤賣青菜，平常與父母同住，未婚，依苗栗地方法院的鑑定結果，鍾男因長期吸毒及酗酒，從2005年開始就住院治療，住院治療期間症狀稍改善，但服藥順從性極差，出院後都沒有服藥，雖多次進出醫院治療，惟其認知、理解、判斷及自我控制能力有因疾病而顯著減低，出現被害妄想、幻聽之思覺失調症狀。

鍾男因情緒起伏、要求多、衝動控制力差，被判入獄還曾傷害獄友，住院治療時，因妄想被害，多年前曾向家人要錢未果，恐嚇家人、有時跑至同學家理論並毆打同學父親、拿酒瓶攻擊家人及咆哮，2018年警察前往處理案件時，卻攻擊警察。後來因重傷害被判入醫療機構監護3年，令家屬相當頭痛。

