為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗市南苗市場男子持刀傷警 長期吸毒酗酒致思覺失調

    2026/02/04 13:39 記者張勳騰／苗栗報導
    鍾姓男子持刀傷警，被警方民眾制伏。（民眾提供）

    鍾姓男子持刀傷警，被警方民眾制伏。（民眾提供）

    苗栗市南苗栗市場今（4）日傳出鍾姓男子持刀砍傷執勤員警，據法院的鑑定報告，鍾男持續吸食安非他命及酗酒多次住院治療，從2005年起開始接受治療，惟過程中未有顯著改善跡象，演變成思覺失調症，因常出現被害妄想症狀及暴力傾向，從2013年起曾至同學家理論並毆打同學父親、拿酒瓶攻擊家人及咆哮，8年前曾攻擊警察，住院治療期間攻擊病友等，曾被法院判刑入獄及至醫療院所監護。

    40歲鍾男之前曾在苗栗縣一處市場擺攤賣青菜，平常與父母同住，未婚，依苗栗地方法院的鑑定結果，鍾男因長期吸毒及酗酒，從2005年開始就住院治療，住院治療期間症狀稍改善，但服藥順從性極差，出院後都沒有服藥，雖多次進出醫院治療，惟其認知、理解、判斷及自我控制能力有因疾病而顯著減低，出現被害妄想、幻聽之思覺失調症狀。

    鍾男因情緒起伏、要求多、衝動控制力差，被判入獄還曾傷害獄友，住院治療時，因妄想被害，多年前曾向家人要錢未果，恐嚇家人、有時跑至同學家理論並毆打同學父親、拿酒瓶攻擊家人及咆哮，2018年警察前往處理案件時，卻攻擊警察。後來因重傷害被判入醫療機構監護3年，令家屬相當頭痛。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播