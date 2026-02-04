為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「一區一隊」最後拼圖完成 台南龍崎消防救護站啟用

    2026/02/04 13:31 記者吳俊鋒／台南報導
    龍崎消防救護站宅完工，各界一起歡慶落成。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎消防救護站宅完工，各界一起歡慶落成。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎是台南人口最少，且唯一沒有消防分隊的行政區，市府投入650萬元，推動歸仁警分局龍船派出所的增建計畫，設立「龍崎消防救護站」，首創警消共構模式，合署辦公，今天熱鬧啟用。

    龍崎消防救護站有1部救護車，以2部小型消防車進駐，今天舉行啟用典禮，完成全市37區「一區一隊」的最後拼圖，鴿子、鳳凰的招牌同時掛上，引人矚目。

    市長黃偉哲帶領各界貴賓一起剪綵，南關線5席議員杜素吟、鄭佳欣、郭鴻儀、吳禹寰、陳皇宇等全到，與地方鄉親歡慶落成，可以為民眾提供更優質公共服務。

    龍崎雖然是全市人口最少的行政區，但市府消防局統計，去年救護通報366件、火警通報12件，勤務量頗大。

    而原救護站是借用林業保育署在崎頂里所屬的1處工作據點，位於182線19.3公里，因建物老舊，且腹地狹小，無法容納相關救災車輛停放，一旦有山林野火，需由臨近區域派遣消防車支援，恐影響時效，龍船派出所修繕後，使用空間較大，東移近4公里，位置也相對適中。

    黃偉哲指出，原救護站使用空間僅約50坪，受限於場地狹小，過去僅能配置2名消防人員，面對幅員遼闊的山坡保育區，救災救護量能明顯不足，回應地方長期需求，市府編列經費推動既有空間活化與功能升級，盼以更完善的據點配置，補強偏遠山區第一線救災救護能量。

    黃偉哲表示，新據點啟用後，打火弟兄進駐2樓，除提升執勤人力並維持24小時輪值外，也增設小型消防車與救護車；1樓仍保留派出所功能，透過警消垂直分工、資源整合，發揮場域最大效益，也讓山區居民生命財產安全獲得更即時、全面的守護。

    龍崎消防救護站啟用，小型消防車進駐。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎消防救護站啟用，小型消防車進駐。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎消防救護站完工，警消合署辦公，鴿子、鳳凰的招牌同時掛上。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎消防救護站完工，警消合署辦公，鴿子、鳳凰的招牌同時掛上。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播