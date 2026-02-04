「一區一隊」最後拼圖完成 台南龍崎消防救護站啟用

龍崎消防救護站宅完工，各界一起歡慶落成。（記者吳俊鋒攝）

龍崎是台南人口最少，且唯一沒有消防分隊的行政區，市府投入650萬元，推動歸仁警分局龍船派出所的增建計畫，設立「龍崎消防救護站」，首創警消共構模式，合署辦公，今天熱鬧啟用。

龍崎消防救護站有1部救護車，以2部小型消防車進駐，今天舉行啟用典禮，完成全市37區「一區一隊」的最後拼圖，鴿子、鳳凰的招牌同時掛上，引人矚目。

市長黃偉哲帶領各界貴賓一起剪綵，南關線5席議員杜素吟、鄭佳欣、郭鴻儀、吳禹寰、陳皇宇等全到，與地方鄉親歡慶落成，可以為民眾提供更優質公共服務。

龍崎雖然是全市人口最少的行政區，但市府消防局統計，去年救護通報366件、火警通報12件，勤務量頗大。

而原救護站是借用林業保育署在崎頂里所屬的1處工作據點，位於182線19.3公里，因建物老舊，且腹地狹小，無法容納相關救災車輛停放，一旦有山林野火，需由臨近區域派遣消防車支援，恐影響時效，龍船派出所修繕後，使用空間較大，東移近4公里，位置也相對適中。

黃偉哲指出，原救護站使用空間僅約50坪，受限於場地狹小，過去僅能配置2名消防人員，面對幅員遼闊的山坡保育區，救災救護量能明顯不足，回應地方長期需求，市府編列經費推動既有空間活化與功能升級，盼以更完善的據點配置，補強偏遠山區第一線救災救護能量。

黃偉哲表示，新據點啟用後，打火弟兄進駐2樓，除提升執勤人力並維持24小時輪值外，也增設小型消防車與救護車；1樓仍保留派出所功能，透過警消垂直分工、資源整合，發揮場域最大效益，也讓山區居民生命財產安全獲得更即時、全面的守護。

龍崎消防救護站啟用，小型消防車進駐。（記者吳俊鋒攝）

龍崎消防救護站完工，警消合署辦公，鴿子、鳳凰的招牌同時掛上。（記者吳俊鋒攝）

