    首頁 > 社會

    抓到了！惡意推倒瓦斯桶釀氣體外洩 台中黑衣女辯「忘記了」

    2026/02/04 12:57 記者許國楨／台中報導
    黃女涉嫌惡意推倒瓦斯桶，警方今午循線通知到案。（民眾提供）

    黃女涉嫌惡意推倒瓦斯桶，警方今午循線通知到案。（民眾提供）

    台中市北屯區大連路一處防火巷，2日凌晨有民眾發現不明人士離開後，現場隨即出現疑似瓦斯外洩狀況，警消獲報趕抵，初步研判有瓦斯桶遭人惡意推倒，所幸當時未遇火源，未釀成傷亡，事件卻已讓附近居民心驚膽跳，而這名引發恐慌的「黑衣女」，警方也在今天上午循線查獲，她對事發經過僅回應「忘記了」。

    事發當時正值凌晨4時許，多數住戶仍在熟睡中，巷弄內卻瀰漫白色氣體，若稍有火星，後果不堪設想，相關監視器畫面隨後在Threads曝光，只見一名身穿黑衣的人士自防火巷內步行離開，畫面下一秒氣體狂洩，網友痛批「這不是惡作劇，是公共危險」、「還好沒人抽菸」，也質疑是否涉及報復行為。

    警方於案發當日即依規定受理報案，並組成專案小組調閱監視器、訪查周邊住戶，釐清瓦斯外洩原因。經比對影像與行動軌跡後，鎖定一名住在附近的女子涉有重嫌，經查，涉案者為36歲黃姓女子，並於今日上午8時許通知到案說明。據了解，黃女當天凌晨疑因情緒不穩，行經防火巷時推倒瓦斯桶，導致瓦斯大量外洩。

    面對詢問，她對事發經過多以「忘記了」回應，警方詢後將依刑法公共危險罪嫌送辦；警方呼籲，民眾如發現住家周遭有異常狀況或可疑人士，應立即撥打110報案，共同維護社區安全。

