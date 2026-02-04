苗栗南苗市場砍警嫌犯中彈亡 警：噴辣椒水後仍行兇依法開槍

苗栗南苗市場持刀傷警男死亡，警方移送釐清犯案動機。圖為鍾男送醫時畫面。（民眾提供）

40歲鍾姓男子於今日早上7點多不知何故持刀進入苗栗縣苗栗市南苗市場，引發民眾恐慌報警，到場處理的朱姓員警被鍾男砍傷，另名李姓員警則開槍擊中鍾男制伏，苗栗地檢今天中午11點多證實鍾男已死亡；苗栗警分局今天中午12點多則表示，全案朝殺人未遂、妨害公務等罪嫌報請檢察官指揮偵辦，詳細犯案動機尚須調查釐清。

苗栗警方強調，鍾男引起民眾恐慌後警方獲報立即派遣優勢警力到場，當時立刻喝令鍾男丟棄手上折疊刀，但鍾男卻持刀逼近員警，員警朝鍾男噴辣椒水後一名朱姓員警仍被鍾男持刀砍傷頭部，另名李員則開2槍1槍擊中鍾男、1槍不慎波及協助的羅姓市民左手掌；苗栗警分局強調，員警為維護自身及民眾安全，依警械使用條例第4條第1項第5款開槍，警方也依法報請檢方指揮，調查釐清鍾男犯案動機。

鍾男、朱姓員警與羅姓市民接送醫，鍾男因傷勢過重已死亡，受傷朱姓員警與羅姓市民目前正接受治療。

資深刑警說，類似案件即使兇嫌當場獲送醫不久後死亡，仍會依法調查、釐清後再移送檢方。

