真命天子？台中婦信了黃昏戀網公 帶保單衝銀行急貸3萬美金投資

經警方勸阻，婦人當場打消貸款念頭。（民眾提供）

台中市一名6旬婦人近日透過網路認識自稱在香港工作男子，雙方互動頻繁感情迅速升溫，甚至談論婚嫁，就在信任逐漸建立之際，對方順勢拋出「投資虛擬貨幣、為兩人將來打基礎」提議，並一步步引導婦人加入不明投資平台，要求投入大筆資金，所幸在銀行與警方介入下，及時攔下這筆即將貸出的3萬元美金。

第一分局指出，該名男子以甜言蜜語博取信任後，不斷強調投資「穩賺不賠」、「有內部消息」，並教導婦人操作平台帳戶，營造出錯過就來不及的急迫感，婦人深信不疑為籌措資金，前天下午前往銀行準備辦理保單貸款美金3萬元，折合新台幣約93萬元，並向行員表示款項將用於投資。

行員在關懷提問過程中察覺異狀，發現婦人對投資內容與平台來源交代不清，說法前後矛盾，研判有高度遇詐騙風險，隨即通報警方協助處理，民權派出所副所長李國裕及警員廖國豪獲報後立即趕抵現場，與婦人深入對談了解來龍去脈。

警方聽聞後研判，這正是典型「假交友投資詐騙」手法，詐騙集團常先培養感情、建立信任，再推薦不明投資標的，誘使被害人將資金轉入假平台，最終捲款失聯，警方當場向婦人詳細說明詐騙流程，並分享多起實際案例，婦人這才驚覺自己早已落入陷阱，當場打消貸款念頭。

婦人帶著一疊保單衝銀行要貸款3萬美金。（民眾提供）

