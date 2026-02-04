癌父3千萬遺產全留給子與孫！ 女兒提告討回特留分

士林地方法院審理後認定，遺囑具法律效力，但確實侵害兩女兒的特留分，判決兩人各可取得遺產六分之一，並命撤銷部分不動產登記。（資料照）

台北市一名罹患癌症過世的男子生前立下自書遺囑，將價值逾3000萬元的不動產留給兒子與孫子，兩名女兒質疑遺囑筆跡與內容異常，提告確認遺囑無效並主張應重新分產。士林地方法院審理後認定，遺囑具法律效力，但確實侵害兩女兒的特留分，判決兩人各可取得遺產六分之一，並命撤銷部分不動產登記。

判決指出，男子「陳父」（化名）於2022年間病逝，其配偶早已過世，留下三名子女，分別為長女小美、次女小芳，以及兒子小強，另有孫子小傑。

陳父過世時，遺產經國稅局核定總價約3353萬元，其中位於台北市的一處店面與建物價值約3082萬元，占遺產大宗。小強於父親過世後提出一份經公證的自書遺囑，內容將該不動產由自己與兒子小傑各分得二分之一，並完成繼承登記。

小美與小芳提告主張，父親生前罹患淋巴癌多年並多次接受化療，晚年病情嚴重。小芳本身也曾罹癌，兩人感情深厚，父親曾私下表示該店面應由三名子女平均分配。

兩人認為，遺囑內容充滿法律術語，與父親僅具國小學歷不符，且遺囑甚至將小芳名字寫錯，懷疑父親立遺囑時可能已意識不清，甚至遭他人操控，因此請求法院確認遺囑無效並撤銷房產登記。

小強則主張，父親是在公證人見證下親筆書寫遺囑並簽名，公證過程還拍攝照片，依法應推定為真正。他並指出，父親過去已在兩名姊姊結婚時贈與房產，即屬特種贈與，即使兩人主張特留分，也應以金錢補償，而非撤銷房產登記。

法院審理認為，依民法規定，只要立遺囑人年滿16歲且未受監護宣告，即具有遺囑能力。陳父生前未受監護宣告，也沒有證據顯示立遺囑時完全喪失意思能力，因此認定遺囑有效，駁回兩女兒確認遺囑無效的請求。

不過，法院亦指，該遺囑將主要遺產集中留給兒子與孫子，確實侵害兩名女兒依法享有的特留分；依遺產規模計算，小美與小芳各享有六分之一最低繼承權保障。

