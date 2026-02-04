中市谷關七雄去年山域救援高達32件 盧秀燕籲勿獨攀

谷關消防分隊示範山域救援裝備與獨輪擔架。（記者張軒哲攝）

疫情後山林戶外運動盛行，卻也頻傳山難，台中市和平區「谷關七雄」去年山域救援高達32件，是事故密集熱點。台中市長盧秀燕今日視察谷關消防分隊呼籲民眾，要注意登山安全，尤其過年期間登山不要獨攀。

依據台中市消防局去年山域事故救援統計分析，全年山域救援案件共計60件，其中有高達7成5的案件是發生在於海拔2500公尺以下的「中級山」地區，和平區「谷關七雄」就佔了32件，是事故最密集熱點。

請繼續往下閱讀...

台中市第二大隊長余易祐說明，轄區涵蓋和平區博愛里，範圍內有裡冷、松鶴、哈崙台等知名部落，以及高人氣的「谷關七雄」、八仙山森林遊樂區等觀光熱點，更是通往梨山風景區的重要樞紐，此區地勢險峻，常發生複雜的山域事故，救災挑戰極高。

余易祐指出，去年11月21日江姓軍人獨攀和平區谷關七雄「蝶夢八唐」縱走行程失聯，在經過5日搜索後，終於在松鶴二溪上游溪谷中發現江先生，此次救援成功有賴於訊號比對及軌跡套圖，並使用空拍機、穿越機、橫向協調各界友軍支援，也善用社群媒體Threads轉發訊息等官民合作，是山域救援成功的經典案例。

盧秀燕說，民眾登山要注意安全，結伴而行，露營也要注意烹調用火，避免山林火警，呼籲大家從事山林活動要注意安全，以免掃興。

台中市長盧秀燕視察谷關消防分隊。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法