為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    恐怖情人！蘋果AirTag藏美食鍋底 監控前女友住處被判刑

    2026/02/04 11:19 記者陳建志／台中報導
    台中邱姓男子，將AirTag定位追蹤器，裝在前女友所使用的不鏽鋼防燙美食鍋鍋底追蹤住處，台中地院依妨害秘密罪判處2月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中邱姓男子，將AirTag定位追蹤器，裝在前女友所使用的不鏽鋼防燙美食鍋鍋底追蹤住處，台中地院依妨害秘密罪判處2月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中一名邱姓男子和前女友分手後，為了得知前女友的住處，竟將原本是用來查找物品的蘋果AirTag定位追蹤器，裝在前女友所使用的不鏽鋼防燙美食鍋鍋底，並連結手機應用程式搜尋女友住處，去年4月女友察覺有異報警查獲，邱男調查時否認有妨害秘密犯行，辯稱只是為了測試加熱是否會影響其功能，不過此說法不被法官接受，依妨害秘密罪判處2月徒刑，可上訴。

    中檢起訴指稱，邱姓男子和前女友原為同居男女朋友，兩人分手後，邱男在2025年4月15日前的不詳時間、地點，將蘋果AirTag定位追蹤器，裝設在前女友所使用的不鏽鋼防燙美食鍋鍋底，並連結手機應用程式「尋找」APP，搜尋到前女友的住處，經前女友察覺有異報警查獲。

    不過邱男在調查時，雖坦承有將AirTag定位追蹤器放在美食鍋鍋底，但矢口否認有妨害秘密犯行，辯稱只是要測試AirTag加熱是否會影響其功能。

    不過此說法不被法官接受，台中地院審理時，法官認為邱男未能尊重前女友權利，利用AirTag定位追蹤器可以追蹤所在地點的功能，刻意安裝在前女友的電子鍋具內，藉此探知前女友未公開的居住地，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，處有期徒刑2月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播