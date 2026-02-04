為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    未繫安全帶被攔 警一聞不對勁「人車分離」16萬毒品全曝光

    2026/02/04 11:01 記者許國楨／台中報導
    警方攔查涉嫌毒駕的李男。（警方提供）

    台中市警局保安大隊第一中隊近日巡經北屯區時，發現李姓男子開車未繫安全帶欲攔查告發，未料盤查時赫然聞到車內飄出陣陣K味，立即提高警覺，果然隨後在車內發現大量毒品咖啡包等違禁品，市價超過16萬餘元，且經唾液初篩初認有毒駕行為，警詢後依毒品罪嫌送辦。

    春節腳步逼近，警方啟動重要節日安全維護勤務，強化巡邏密度，保大員警1日中午12時許巡邏行經北屯區敦富路與南興北二路口時，發現一輛行駛中轎車駕駛未依規定繫上安全帶，警方依法上前攔停舉發並進行盤查，過程中，員警隨即察覺車內瀰漫一股異樣氣味，疑似K毒燃燒後殘留的刺鼻味道，立即提高警覺展開查察。

    警方進一步搜索車輛，在車內陸續起出大量疑似毒品的違禁物品，現場氣氛瞬間凝重，經清點後，赫然發現車內藏有毒品咖啡包、K他命、毒哈密瓜錠等多項毒品，同時對駕駛實施唾液毒品快篩，檢測結果亦呈現陽性反應，隨即依法將車輛移置保管，並採取人車分離措施，防止其繼續上路危害其他用路人安全。

    經查，涉案駕駛為24歲李姓男子，警方在其車內共查獲毒品咖啡包136包、K他命22包、哈密瓜錠39顆及K盤1個，毒品總重量達779公克，初估市價超過16萬元，全案警詢後，除將李男依毒品罪嫌移送偵辦，後續也將待尿液檢驗結果出爐，再依涉嫌毒駕公共危險罪函送檢方偵辦；保大強調，春節期間將持續以最高強度執法，展現「毒駕零容忍」決心。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣大批毒品證物。（警方提供）

