騎士未注意路況追尾停紅燈貨車 連人帶車噴飛骨折

曹男騎機車行經新北新店安和路三段時，疑因未注意車前路況，直接撞上正在停等紅燈的小貨車，曹男噴飛倒地骨折。（記者陸運鋒翻攝）

新北市曹姓男子昨天（3日）上午10時許，騎機車行經新店區安和路三段時，疑因未注意車前路況，直接撞上正在停等紅燈的小貨車車尾，曹男噴飛倒地骨折，由救護車送往醫院救治，所幸沒有生命危險，事故原因仍有待釐清。

新店警分局調查，26歲曹男當時由新店安和路三段往安康方向行駛，疑因車速過快加上路況不熟悉，直直撞上正停等紅燈、準備左轉的自小貨車車尾，導致曹男連人帶車噴飛，民眾見狀紛報案。

請繼續往下閱讀...

據指出，警消趕抵時，發現曹男左手撕裂傷及左腿骨折，所幸意識清醒，救護人員隨後將其送新店慈濟醫院救治，目前仍在醫院治療中，至於22歲黃姓小貨車駕駛沒有受傷。

警方說，由於雙方酒測值均為0毫克，駕駛執照也都正常，確切事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。警方呼籲，駕駛人開車或騎車務必專注精神、注意前方動態，並遵守交通號誌，行經路口應減速慢行、保持安全距離，以免一時疏忽釐成事故，害人又害己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法