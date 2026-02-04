為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    濫用善心行詐！男子蹲台北車站借路費 4個月得手5次被起訴

    2026/02/04 10:12 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署認定紀男涉犯詐欺罪，今日偵結將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    男子紀維明去年4月26日起至8月30日期間，在台北車站內蹲點，對多名路人佯稱要搭車返回南部卻遺失錢包、需要車資等方式，向戴姓男子等5人商借1千至1700元不等費用，雖有留下個資，供對方聯繫，被害人事後發現，都是假資料，憤而報警。台北地檢署認定紀男涉犯詐欺罪，今日偵結起訴他。

    檢警調查，去年4月26日晚間，紀男在台北車站地下一樓自動售票機前，向戴姓男子搭訕，佯稱身無分文要商借1千元車資，獲戴男允諾後，留下假的電話及個資，取走現金；隔月2日晚間，又向一名鄭姓男子宣稱皮包遺失，用相同方式，騙走1500元。

    同年8月8、17、30日，又用相同方式向何、吳、鐘姓民眾分別騙1千、1700、1200元，但5人事後依照紀男留下資訊聯繫，卻發現根本找不到人，方知上當受騙，報警處理。

    台北地檢署偵訊後，認為紀男涉犯詐欺取財罪，未賠償被害人損失，且犯下5起案件，犯意有別、行為互殊，請法官分論併罰，今依法提起公訴。

