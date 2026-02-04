為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    影像曝光！台中自小客車頭撞爛2人傷 駕駛顱內出血急手術

    2026/02/04 09:59 記者陳建志／台中報導
    台中市劉姓男子今天凌晨駕駛自小客車行經太平區光興路時自撞路旁車輛，整個車頭都撞爛，目前顱內出血手術中。（記者陳建志翻攝）

    台中市太平區光興路今天凌晨3點多發生1起自撞車禍，劉姓男子（24歲）駕駛自小客車行經光興路2000號附近，失控自撞停放路旁小貨車及對向自小客車，強大的撞擊力將車頭都撞爛，劉男和車上陳姓乘客（43歲）一度受困，消防人員獲報將2人救出送醫，其中陳男全身多處擦挫傷送醫後無大礙，劉姓駕駛則是顱內出血手術中，詳細肇事原因，以及劉男是否有酒駕、毒駕，警方將依程序抽血調查釐清。

    台中市消防局今天凌晨3點30分左右接獲警局轉報，太平區光興路有車禍，現場2位民眾受困，立刻派遣車籠埔分隊到場搶救，消防人員到場時，先將陳姓乘客（43歲）救出，陳男表示右側肢體疼痛，意識清楚，給予必要救護處置後，送往國軍台中總醫院治療。

    消防人員接著將意識模糊，頸部撕裂傷的劉姓駕駛（24歲）救出，給予必要救護處置後送醫急救，劉男因顱內出血，立刻安排手術治療。

    警方初步調查，當時劉男駕駛自小客車，沿光興路往一江橋方向行駛，行經肇事路段，突然失控自撞停放在路旁的小貨車，接著又撞上對向1輛自小客車，因撞擊力量強大，整個車頭幾乎撞爛。

    警方表示，陳姓乘客並無飲酒，至於劉姓駕駛是否毒駕或酒駕，因目前手術中，將依程序抽血調查，至於事故原因也將調閱監視影像釐清。

    台中市劉姓男子今天凌晨駕駛自小客車行經太平區光興路時自撞路旁車輛，劉男和車上陳姓乘客一度受困，消防人員獲報將兩人救出。（記者陳建志翻攝）

