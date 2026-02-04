路口驚見50萬「鈔票雨」 豐原警調監視器追回近8成失款

曾男所搭乘車輛行經豐原區中正路與大社街口左轉時，大量紙鈔突然自車內飛散出來掉落一地。（民眾提供）

台中市豐原區上月發生一起鉅額現金遺失案件，一名男子因身體不適搭車外出，疑因車門未關妥，將隨身攜帶的50萬元現金及3支iPhone手機於乘車途中不慎掉落。警方獲報後立即調閱監視器積極追查，在警民合作下，成功尋回39萬5千元現金及2支手機，讓失主大鬆一口氣。

上月24日凌晨2點多，曾姓男子（33歲）至豐原警分局合作派出所報案指稱，當月20日將從事殯葬業向客戶收取的龐大業務費用放在身上，不料，搭乘小客車時因身體不適，加上疑似車門未關妥，抱在胸前的50萬元現金及3支iPhone手機不慎遺失，待事後察覺時，已無法確認確切遺失時間及地點，請求警方協助。

警方受理後隨即調閱沿線路口監視器畫面比對，發現於1月20日凌晨2時許，曾男所搭乘車輛行經豐原區中正路與大社街口左轉時，大量紙鈔突然自車內飛散出來掉落一地，但駕駛未察覺即離去，路過民眾見狀紛紛停下汽機車協助撿拾散落現金。

警方透過監視器畫面逐一確認撿拾現金民眾的車牌，並聯繫相關車主，這些車主表示當時即將拾得的現金送到豐原警分局各派出所，警方清查後陸續找回曾男遺失的現金39萬5千元及2支手機。

曾男對警方協助找回大部分失款表示感謝，合作派出所所長陳盈延表示，適逢加強重要節日安全維護工作期間，警方提供舉家外出安全維護、護鈔及機動派出所等多項為民服務，民眾如需提領鉅額款項，可主動向警方申請護鈔協助，以確保財產安全，並呼籲民眾平時應提高警覺，妥善保管貴重物品，若不慎遺失，可至「內政部警政署拾得遺失物管理系統」查詢相關資訊。

民眾發現地上紙鈔下車撿拾。（民眾提供）

