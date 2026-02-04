高雄漏夜奔赴台東 大貨車翻車衝民宅駕駛當場身亡

36歲蘇姓駕駛凌晨開大貨車從高雄到台東，清晨6時46分疑似失控意外衝入台東市一間民宅，駕駛當場身亡。（記者劉人瑋攝）

36歲蘇姓駕駛開大貨車凌晨從高雄到台東，今早6時46分在台9線台東市中興路六段疑似失控意外衝入民宅，駕駛當場身亡；這輛車載滿淤泥，準備要運到環保公司，只差一小段大約2公里路程就抵達目的地，駕駛的生命卻先畫上句號，不幸中的大幸是所有住戶都逃過一劫。

警方調查，36歲蘇姓駕駛凌晨3時從高雄載著一車疑似淤泥的廢棄物，準備到中興路橋下的處理廠，路經事故地點突然翻車、滑行衝向對向民宅，直撞到住戶車輛與大門才停下，駕駛當場身亡，車禍初步排除外力介入，詳細肇事原因仍待調查。

附近住戶表示，從其他監視器可見，肇事車在事發前一刻感覺在搖晃，隨後偏移一側並翻覆，在此之前其實住戶們都已醒來，所幸未在門口。當地里長則說，此處車禍不少，事故地點旁放著一輛廢棄機車就是4個月前撞毀。

