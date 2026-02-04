為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    又是疲勞駕駛！19歲男清晨駕車恍神自撞 汐止中興路電桿攔腰斷

    2026/02/04 09:27 記者林嘉東、吳昇儒／新北報導
    新北市汐止區1名19歲黃姓男子今（4）日清晨開車載著2名同事欲前往工地上班，行經汐止中興路與福德二路口時，疑因徹夜未眠、疲勞恍神，整輛車失控衝向路邊，猛烈撞擊電線桿及號誌牌面，強大撞擊力道導致電線桿被撞斷，號誌受損，還好車上3人未受傷，警方迅速排除事故，恢復交通順暢。

    今日清晨6時35分，汐止警分局接獲報案指稱中興路、福德二路口發生嚴重車禍。警方到場發現，黃男駕駛的自小客車車頭嚴重毀損，路邊號誌牌面被撞歪，電線桿被撞斷，電線垂落，黃男駕駛的車輛車頭凹陷，引擎室不斷有油漬滲出，現場一片狼藉，路過民眾紛紛驚險規避。

    警方隨即對黃姓駕駛進行酒測，測得酒精值為0，且現場觀察無毒駕反應。警方調查，黃男坦稱，他當時正載著2名乘客準備前往工地上班，但因體力不支、精神恍惚，在行經路口時突然「斷片」，才導致車輛偏移失控。

    警方呼籲，疲勞駕駛的反應遲鈍程度等同於酒後駕車。當駕駛者出現閉眼、點頭或無法維持在車道內時，應立即找安全處所休息，切勿強行上路。

    由於事故地點鄰近汐止社后地區交通要道，為避免造成後方車流癱瘓，汐止分局調派6名警力及義交在場疏導，並通報拖吊車與清潔隊到場協助，同時透過警廣呼籲用路人提前改道。在警方與清潔單位協力下，事故已於上午7時30分順利排除，趕在8時上班尖峰期前恢復路面順暢。

    黃男駕駛的自小客車車頭嚴重毀損，路邊號誌牌面被撞歪，電線桿被撞斷，導致線路垂落路面，現場一片狼藉。 （記者林嘉東翻攝）

    黃男駕駛的自小客車車頭嚴重毀損，路邊號誌牌面被撞歪，電線桿被撞斷，導致線路垂落路面，現場一片狼藉。 （記者林嘉東翻攝）

