2/3 大樂透頭獎1注獨得！1.39億獎落台中

2月3日開獎的第115000010期大樂透頭獎開出一注，由台中市西屯區福恩里工業區一路34號1樓的「錢飛來彩券行」開出；第115000029期今彩539頭獎開出4注，分別由高雄市楠梓區樂群路63號1樓的「樂群彩券行」、新北市八里區龍米路1段239號的「幸運旺星彩券行」、高雄市左營區勝利路179號的「旺慶彩券行」、新北市永和區福和路57巷3號的「路路發彩券行」開出。

第115000010期大樂透中獎號碼「06、14、32、33、39、43，特別號：13。頭獎開出1注，獨得1億3940萬7512元；貳獎摃龜；參獎共45注中獎，每注可得5萬8070元；肆獎共109注中獎，每注可得1萬5411元；伍獎共1915注中獎，每注可得2000元；陸獎共2836注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9728注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7562注中獎，每注可得400元。

第115000010期49樂合彩中獎號碼為「06、14、32、33、39、43」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共67注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2176注中獎，每注可得1250元。

第115000029期今彩539中獎號碼為「03、05、11、15、23」。頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共410注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬0443注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬6100注中獎，每注可得50元。

第115000029期39樂合彩中獎號碼為「03、05、11、15、23」。四合共開出9注，每注可得21萬2500元；三合共472注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4159注中獎，每注可得1125元。

第115000029期3星彩中獎號碼為「066」。壹獎共62注中獎，每注可得5000元。

第115000029期4星彩中獎號碼為「3753」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

