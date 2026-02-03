確保司法權益 王建華任連江地檢署馬祖語通譯

金門檢察分署檢察長毛有增（圖左），將連江地檢署的馬祖語司法通譯聘書頒給王建華。（圖為福建連江地檢署提供）

為保障馬祖人及相關在馬祖涉訟中國人民的訴訟權益，連江地方檢察署陳報福建高等檢察署金門檢察分署，遴聘曾任114年國慶大會馬祖語即席口譯員王建華，擔任連江地檢署馬祖語首位特約通譯；金門檢察分署檢察長毛有增今（3日）至馬祖親頒聘書。

毛有增致詞時表示，提供司法通譯，使其得依其選擇以文字訊問陳述，及時採取各項妥適因應作為，以保障其等訴訟權益，為法務部既定政策。馬祖語又稱閩東語，是連江縣（馬祖）固有族群使用的語言，依《國家語言發展法》為我國國家語言之一，屬閩東語侯官片，與福州話相通，但與台灣台語（閩南語系）不能互通。

王建華自仁愛國小校長一職轉換跑道，他曾任連江縣民政處及產發處處長，目前擔任連江縣英語教學資源中心主任，長年推動馬祖語語言及文化不遺餘力，更榮任慶祝114年國慶大會馬祖語即席口譯員。今天的聘任儀式上，王建華還應邀當場以馬祖語宣讀刑事訴訟法第95條被告權利告知事項，象徵司法便民在馬祖開啟新頁，現場響起一片掌聲。

王建華說，他對於自己能夠用馬祖語擔任溝通橋樑，感到既開心且榮耀，畢竟長輩上法庭很害怕恐懼，司法官碰到不諳國台語，只會講馬祖語的馬祖鄉親也頭疼，經由自己精準傳達雙方意見，確保司法權益，也象徵馬祖司法再向前邁進。

