台南金華派出所前傳傷人案！按摩師持尖物突襲 2路人受傷送醫

今天晚間8點多，台南南區一名按摩師在派出所前持尖銳物品朝過馬路的一男、一女行兇，2人身上都受到穿刺傷，被緊急送醫，嫌犯則被壓制。（民眾提供）

台北市中山捷運站隨機殺人案件引發社會關注後，台南南區2月3日晚間也發生傷人案。一名按摩師持尖銳物品朝過馬路的一男、一女行兇，2人身上都受到穿刺傷，警方已介入調查釐清。

據了解，案發當時被害人正行經路口穿越馬路，男子突然靠近並出手攻擊，現場一度混亂。傷者隨後由現場民眾協助報案，警方與救護人員趕抵處理，2人經初步處置後送醫，相關傷勢與詳細情況仍待院方說明。

由於案發地點就在金華派出所前，員警第一時間即上前壓制行兇者，並帶回釐清身分。行兇者遭控制時神情淡定，過程中幾乎未與員警對話，也未對外說明原因，後續將依程序製作筆錄，釐清是否涉及其他違法情節。

警方表示，目前除持續調閱周邊監視器畫面、比對案發前後動線外，也將從人際關係著手追查，釐清行兇者與被害人是否相識，是否曾有糾紛或其他接觸。至於是否屬於隨機攻擊，警方強調仍在了解中，尚無法定論。

警方呼籲，若有民眾目擊案發經過或握有影像、行車紀錄器等資料，可主動向警方提供，協助還原事發經過與釐清案情。

