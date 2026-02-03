為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南金華派出所前傳傷人案！按摩師持尖物突襲 2路人受傷送醫

    2026/02/03 21:55 記者王捷／台南報導
    今天晚間8點多，台南南區一名按摩師在派出所前持尖銳物品朝過馬路的一男、一女行兇，2人身上都受到穿刺傷，被緊急送醫，嫌犯則被壓制。（民眾提供）

    今天晚間8點多，台南南區一名按摩師在派出所前持尖銳物品朝過馬路的一男、一女行兇，2人身上都受到穿刺傷，被緊急送醫，嫌犯則被壓制。（民眾提供）

    台北市中山捷運站隨機殺人案件引發社會關注後，台南南區2月3日晚間也發生傷人案。一名按摩師持尖銳物品朝過馬路的一男、一女行兇，2人身上都受到穿刺傷，警方已介入調查釐清。

    據了解，案發當時被害人正行經路口穿越馬路，男子突然靠近並出手攻擊，現場一度混亂。傷者隨後由現場民眾協助報案，警方與救護人員趕抵處理，2人經初步處置後送醫，相關傷勢與詳細情況仍待院方說明。

    由於案發地點就在金華派出所前，員警第一時間即上前壓制行兇者，並帶回釐清身分。行兇者遭控制時神情淡定，過程中幾乎未與員警對話，也未對外說明原因，後續將依程序製作筆錄，釐清是否涉及其他違法情節。

    警方表示，目前除持續調閱周邊監視器畫面、比對案發前後動線外，也將從人際關係著手追查，釐清行兇者與被害人是否相識，是否曾有糾紛或其他接觸。至於是否屬於隨機攻擊，警方強調仍在了解中，尚無法定論。

    警方呼籲，若有民眾目擊案發經過或握有影像、行車紀錄器等資料，可主動向警方提供，協助還原事發經過與釐清案情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播