知名旅行社爆不倫戀 ﹗人夫見「濕到都流白色的液體」大怒

李男偷吃人妻女同事，還互傳鹹濕、火辣訊息，被橋頭地院判賠遮羞費。（情境照）

國內知名旅行社李姓職員偷吃人妻同事，互傳「濕到都流白色的液體」、「還好你有來，不然會滿出來」等大量鹹濕、火辣訊息，被人夫發現大怒求償，橋頭地院判決他賠償20萬元遮羞費。

據了解，2025年1月27日，原告阿國（化名）無意間發現其妻小芳（化名）手機訊息，內容充斥鹹濕、曖昧對話，如李男傳送：「我喜歡先慢慢的跟你親 再進去你身體」、「你那天很濕，濕到都流白色的液體」、「我喜歡親你身體、聞你身上的味道」、「一灘 我有感覺到」等。

請繼續往下閱讀...

其妻則回說：「還好已先滿足你」、「你親我 就濕了呀」「我自己有發現床單濕濕 太害羞了」等，因而認為2人有嘿咻行為，要求李男賠償80萬元精神撫慰金。

李男則說，阿國非法取得其妻LINE對話紀錄，不能當做證據。又說，他與小芳是同事，偶爾會閒聊夫妻間婚姻狀況和性生活，但絕對沒有出軌行為，否認侵害配偶權。

橋頭地院據阿國提出對話證物，2人除談論配偶間性生活等私密情事外，還反覆表達彼此思念、依戀及對未來關係等期待，並具體描述、相互回應2人性行為過程、體味、身體反應及事後感受，顯非單方虛構或想像之語，認定確有性行為，判決李男敗訴，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法