為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    知名旅行社爆不倫戀 ﹗人夫見「濕到都流白色的液體」大怒

    2026/02/03 21:47 記者鮑建信／高雄報導
    李男偷吃人妻女同事，還互傳鹹濕、火辣訊息，被橋頭地院判賠遮羞費。（情境照）

    李男偷吃人妻女同事，還互傳鹹濕、火辣訊息，被橋頭地院判賠遮羞費。（情境照）

    國內知名旅行社李姓職員偷吃人妻同事，互傳「濕到都流白色的液體」、「還好你有來，不然會滿出來」等大量鹹濕、火辣訊息，被人夫發現大怒求償，橋頭地院判決他賠償20萬元遮羞費。

    據了解，2025年1月27日，原告阿國（化名）無意間發現其妻小芳（化名）手機訊息，內容充斥鹹濕、曖昧對話，如李男傳送：「我喜歡先慢慢的跟你親 再進去你身體」、「你那天很濕，濕到都流白色的液體」、「我喜歡親你身體、聞你身上的味道」、「一灘 我有感覺到」等。

    其妻則回說：「還好已先滿足你」、「你親我 就濕了呀」「我自己有發現床單濕濕 太害羞了」等，因而認為2人有嘿咻行為，要求李男賠償80萬元精神撫慰金。

    李男則說，阿國非法取得其妻LINE對話紀錄，不能當做證據。又說，他與小芳是同事，偶爾會閒聊夫妻間婚姻狀況和性生活，但絕對沒有出軌行為，否認侵害配偶權。

    橋頭地院據阿國提出對話證物，2人除談論配偶間性生活等私密情事外，還反覆表達彼此思念、依戀及對未來關係等期待，並具體描述、相互回應2人性行為過程、體味、身體反應及事後感受，顯非單方虛構或想像之語，認定確有性行為，判決李男敗訴，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播