    首頁 > 社會

    檢察官跟蹤騷擾女書記官 法院判轉任檢事官確定

    2026/02/03 20:39 中央社
    雲林地檢署魏姓檢察官為追愛涉犯跟縱騷擾防制法。（資料照）

    雲林地檢署魏姓檢察官為追愛涉犯跟縱騷擾防制法。（資料照）

    原雲林地檢署魏姓檢察官送禮追求女書記官，甚至跟蹤、騷擾，檢評會移送懲戒。懲戒法院職務法庭一審判決魏男免除檢察官職務，轉任彰化地檢署檢察事務官。二審駁回上訴確定。

    根據判決書，魏男擔任雲林地檢署檢察官期間，對女書記官有好感，自民國112年6月起撥打內線電話給女方，要求到自己的個人辦公室，製造獨處機會，並主動與女書記官聊天及分享小禮物，導致女方心生畏怖，不敢接辦公室內線電話。

    女書記官透過科室主管及所配屬檢察官於112年8月21日晚間、22日，先後告誡並制止，魏男於112年10月13日至113年1月22日期間，改以跟蹤、盯梢、守候、尾隨的方式持續接近女書記官上班時經常出入或活動的場所。

    判決表示，魏男於112年12月10日贈送喜餅給女書記官時，女方當面拒絕並表示不希望與魏男再有任何接觸行為，但魏男以解釋誤會為由，自112年12月15日起至113年1月7日止，仍持續傳送50則LINE有關司法官考試、早安、晚安、問候、新聞或雲林地檢署內部訊息等圖片或訊息給女書記官，對女方造成干擾。

    女書記官於113年2月對魏男提出性騷擾申訴及跟蹤騷擾的刑事告訴；雲林地檢署成立性騷擾申訴處理調查小組，經完成調查，認定性騷擾申訴成立，以魏男違反法官法，向檢評會請求個案評鑑。檢評會移送懲戒法院職務法庭審理。

    另外，刑事部分，雲林地檢署依跟蹤騷擾防制法起訴魏男，雲林地方法院判處魏男有期徒刑4月，可易科罰金確定。

    懲戒法院職務法庭一審認定，魏男的違失已嚴重危害檢察官職位榮譽及尊嚴，嚴重程度已不適任檢察官職務，判決魏男免除檢察官職務，轉任彰化地檢署檢察事務官。

    魏男不服，提起上訴，主張自己的違失行為屬於私人感情追求失當，並未涉及貪瀆或不廉，手段平和，況且犯後知所悔悟，始終坦承犯行，原判決免除檢察官職務，顯屬過苛。

    職務法庭二審認為，原判決並沒有違背法令的情形，魏男上訴無理由，判決駁回。全案確定。

