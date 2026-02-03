彰化埔心離奇車禍！騎士倒臥路中頭重創OHCA 車在20米外

王姓男子不明原因倒臥在埔心鄉埔新路中央，頭部大量出血，救護人員到場急救。（民眾提供）

彰化縣埔心鄉昨（2）日晚間發生一起離奇交通事故，一名騎乘微型電動二輪車的王姓男子，不明原因倒臥在埔新路中央，所騎車輛卻倒在約20公尺外路旁，現場未見碰撞對象，畫面相當詭異。救護人員到場時，王男已意識模糊，頭部大量出血，一度失去生命徵象，緊急送醫搶救已恢復心跳，但事故原因仍待調查。

警方指出，2日晚間7時55分左右，獲報有民眾路倒埔新路，立即會同消防救護人員趕赴現場，到場發現王男（42歲）倒臥車道中央，雖有戴安全帽，仍傷勢嚴重，其中左腳踝有開放性骨折，橈動脈脈搏微弱，情況危急。

請繼續往下閱讀...

救護人員立即進行止血包紮、頸圈及長背板固定，送醫途中男子突失去呼吸心跳，現場隨即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟去顫器急救，同時通報醫院啟動急救機制。經全力搶救，傷者到院後恢復自發性心跳，後續轉往其他醫院持續治療。

警方初步調查，微型電動二輪車沒有撞擊痕跡，男子疑似不明原因自摔，因事發路段缺乏監視器畫面，詳細事故原因仍待進一步釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法