17歲少女遭絞碎慘死 Cheap轟：台灣違法代價比守法還低

台北市萬華區1月31日17歲少女在清理絞碎機時，因未將絞碎機關閉，意外被捲入導致半身被絞碎慘死。對此，百萬網紅Cheap舉美國賠償金為例，怒批，「在台灣違法的代價，比守法還低，這才是最根本的問題」。

Cheap在臉書發文表示，要清潔、修理機械，SOP是先停機甚至拔掉插頭吧，質疑，「怎麼會讓一個少女在機器運轉時去清理殘膠？然後連基本的保險都沒保？」完全可以避免的災難，在台灣卻不斷發生，每年因工安死亡的人數，高達287人。

Cheap指出，就台灣職場有一種「差不多文化」，貪圖方便，你照SOP還會被老塞笑，「我這樣做幾十年了都沒事」，但風險只要不是0％，總有一天會遇到。但這些都還好，重點是處罰很輕，員工被當成物品，壞掉再買新的就好，改善工安設備與SOP，甚至比罰款、和解金高，直言，「那幹嘛改善？」

美國開罰高達4400萬

Cheap說，若同一事件發生在美國，小公司會直接倒閉。2023年，一名16歲的移民少年，在密西西比州的家禽加工廠清洗機器時，被捲入運轉中的輸送帶不幸身亡，公司先被聯邦安全衛生管理局，罰款21萬美金（約695萬台幣），再因為非法雇用未成年從事危險工作，勞工部再罰38萬美元（約1260萬台幣），最後民事賠償還在打，但根據過往案例，通常是數億台幣起跳。

Cheap接著分享，2023年，一名16歲少年在威州的木材廠打工，因為堆疊機故障，被機器夾住窒息而亡，勞工部直接罰款140萬美金（約4400萬台幣），工廠宣布永久關閉，而民事還沒算。他坦言，「台灣在理想狀態下，大概500萬台幣（法院車禍死亡「公定價」是411萬）實際上可能兩手一攤」。

Cheap分析，因為美國重視人命，除了賠償家屬損失外，還要額外加罰一筆「讓你痛到不敢再犯」的錢，目的是要殺雞儆猴，讓全美國的回收廠老闆，看到這個數字都嚇到立刻加裝防護門。「你猜台灣罰個5000萬，工安會不會立即改善？」他也說，美國的律師是「沒贏不收費」，因為賠償金高，頂尖律師願意免費幫家屬打官司，最後抽30％到40％的傭金，導致老闆很難私下塞點錢和解。

他總結，「在台灣違法的代價，比守法還低，這才是最根本的問題」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「台灣法律只能依法求償，很多民事判決出來，被告名下沒錢，就真的兩手一攤」、「看到這新聞拳頭真的都硬了，17歲人生才剛要開始，就這樣被一台沒斷電的機器絞碎，甚至連最基本的勞保都沒有」、「講得很中肯」、「台灣的工安就是這麼爛，不是很意外」。

