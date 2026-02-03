政大替代役遭丟包慘死！律師姚本仁：恐涉不確定故意殺人

政大畢業溫姓替代役男被丟包台64線慘死，警方查扣林姓司機的多元計程車。（記者陸運鋒翻攝）

政治大學畢業的溫姓替代役男搭乘Bolt返家途中，遭林姓司機於台64線快速道路丟包，疑遭4車輾過身亡。新北地檢署昨再傳訊後裁定限制出境、出海並施以電子監控。對此，律師姚本仁表示，若檢方能證明司機明知將人丟包在快速道路恐致死亡，仍對結果抱持無所謂態度，後續則不排除涉及不確定故意殺人。

據了解，溫男上月25日搭乘Bolt返家時，最後2分鐘疑踢車門椅背，林姓司機怒罵後將車停靠台64線路肩讓他下車；直至溫男下車後遭4輛車輾斃。事發後，林男辯稱因對方行為影響安全才放人，但檢警行車紀錄器顯示曾3次開關門聲，不排除將人拖下車，而警方未掌握丟包畫面。檢方認為林男除涉過失致死、遺棄致死，若證實拖人下車，恐另涉強制罪，目前已加保至20萬元。

姚本仁分析，本案較可能朝遺棄致死方向認定。不過，司機若將被害人丟包在快速道路上，則涉及不確定殺人故意，畢竟台64線屬快速道路，事發時間為凌晨，往來車速通常約60公里，理應可以理解將人丟包在該處，恐遭後方車輛撞擊甚至輾斃，具有一定程度的死亡風險可預見性。

但本案另一關鍵，在於司機對於死亡結果是否不違背其本意。意即，若能證明司機主觀上認為，即使大學生因此遭車輛撞死也無所謂，則可能構成殺人的不確定故意。最終是否成立，仍須視檢方後續蒐證與調查結果而定。

姚本仁並指，案件重點在於檢察官能否證明對方具有「將大學生丟包，即使被撞死也不在意」的主觀意思，若能證明到此程度，才可能認定具有殺人的不確定故意。

