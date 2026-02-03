打AI旗號詐騙7.6億元 首腦梁慶飛重判24年、假律師李克毅12年

梁慶飛夥同假律師李克毅等人組吸金集團，坑殺投資者宛如「台版華爾街之狼」。（資料照）

未上市櫃股票仲介商梁慶飛，夥同假律師李克毅等人合組吸金詐騙集團，鎖定經營不善的「歐司瑪再生能源」等4家公司，透過虛偽增資、變更營業項目，營造即將上市或上櫃假象，Call客推銷鼓吹投資，聯手坑殺投資人吸金逾7億6000萬元；台北地院今依證券交易法之「證券詐偽」等罪嫌，將梁慶飛判處24年、沒收6億多元不法所得，李克毅判12年、沒收900餘萬元。

全案共起訴32人，除了梁、李被重判，3人獲判無罪，其餘27名共犯，公司負責人與財務會計人員各判7年到12年徒刑，助理、業務等基層各判刑6月至3年半，另有多名代持股票、提供人頭帳戶者，獲判緩刑；總計沒收犯罪所得共7億6000萬餘元。可上訴。

台北地檢署起訴指出，梁慶飛與同夥李順榮自2022年起，尋找有相當投資額但經營不善的公司，與公司負責人簽立「專屬投資協議」，透過虛偽增資、改名、變更營業項目、虛增業務績效等手法，將其包裝為經營綠能產業、智慧人車系統、AI、半導體等熱門產業。

梁男並指示與其合作的公司負責人，購買電子媒體版面報導其設計的利多消息，另由吳姓部屬設立公司官網，營造前景可期、即將上市、上櫃的假象，最後由公司負責人據以向銀行申請簽證發行實體股票後，再交給梁慶飛。

假律師李克毅則是以「恆凱外國法事務律師事務所」等數個戶名與信託、律師相關的銀行帳戶，提供給投資者匯款，並出具假的履約保證，投資人渾然不知他是假律師。李克毅也是目前唯一在押的本案被告。

檢警調查，梁慶飛再去尋找人頭當股東，藉此於形式上受讓這些公司的大量股票，將股票交由與他配合的地下盤商，打電話隨機「叩（call）客」推銷，聲稱營收發展已達一定規模即將上市櫃，搶先購有價格、張數優惠，上市櫃後可望增值數倍，利潤可期，並以李克毅開立的履約保障安定人心，另指派員工進駐公司接聽電話，以降低投資人的戒心。

李克毅收款後，先扣除自身的3%報酬，再領出轉匯到梁的指定帳戶供其朋分。台北地院今宣判，判決理由尚未公布。

