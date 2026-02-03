台中醉男叫囂遭1刀斃命！母出庭痛哭：很惡質 判重一點

台中陳姓男子去年遭周姓男子一刀刺死。圖為案發現場。（民眾提供）

台中龍井區陳姓男子（47歲），去年3月20日晚上8點多，酒後到鄰居屋外叫囂，當時在屋內的周姓男子（47歲）聽到不爽，隨手拿著1把砍柴刀走出屋外，將陳男推倒後順手刺了一刀，陳男失血過多送醫不治。台中地院國民法庭今天進行審理，陳母出庭痛哭，痛罵周男很惡質「一刀就把他刺死，連一句道歉也沒有」，希望法官「判重一點」；周男則再次道歉，並稱出獄後願工作代替陳男扶養母親。

去年3月20日晚間，龍井區遊園南路發生一起兇殺案，陳男晚上在家飲酒後，8點多前往鄰居住處屋外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子，怒氣沖沖順手從酒櫃拿著1把砍柴刀走出門，一出門就推倒陳男，接著持刀的右手順勢刺了下去，最後再補上一腳，轉身返回屋內。

陳男被刺後，掙扎起身，接著搖搖晃晃走路返家，一度低頭看著自己的傷口，因沿途鮮血直流，痛到必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，走了一段路後，因失血過多不支倒地。陳男的媽媽發現後趕緊將他送醫，經急救仍不治。

國民法庭今天持續進行審理，陳男的媽媽出庭難過痛哭流涕，痛罵周男很惡質「一刀就把他刺死，連一句道歉也沒有」，難過表示，當天晚上還有看到兒子，結果沒多久看到有人渾身是血躺在路邊，走近一看才發現竟是自己的「心肝兒子」，強調兒子很孝順，晚上還會來幫她蓋被子，結果現在已經沒有兒子可以孝順她了，希望法官能「判重一點」。

陳男家人聘請的律師則強調，周男至今沒有調解賠償，希望以殺人罪判處15年以上刑期或無期徒刑。

因陳男媽媽希望周男能賠償800萬，周男辯護人詢問，是否願意扶養陳男媽媽到終老？周男表示願意，並稱因現在被羈押無法工作賺錢，若出獄後會努力工作，將每個月薪水的一部份給陳男的媽媽，代替他扶養媽媽，也再次對殺死陳男表示歉意。

