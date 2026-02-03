金門旅客行李攜毒闖關被識破 趁隙落跑仍被逮

警政署航空警察局台北分局金門分駐所執行旅客行李安檢時，該旅客見事跡敗露一度趁隙脫走，仍難逃警網圍捕，被依毒品危害防制條例移送金門地檢署偵辦。（金門航警所提供）

警政署航空警察局台北分局金門分駐所今天執行旅客行李安檢時，被員警眼尖識破疑似有針頭及玻璃吸食品等物品，並在身上查出不明結晶1小袋，最後果然驗出毒品陽性反應；該男子行李複驗時見事跡敗露擬趁隙脫走，仍難逃警網圍捕，被依毒品危害防制條例移送金門地檢署偵辦。

金門航警於上午8點多於機場執行託運行李安檢勤務時，發現1名李姓男子行李內疑似有針頭及玻璃吸食器等物品，因此通知男子到場，以便開啟行李進行複檢，男子擔心「圖窮匕現」事跡敗露，竟趁檢查之際意圖逃離現場，航警立即調度線上警力，將該男子圍捕到案，並帶回偵辦。

航警查出，該名李姓中年男子，原準備搭乘早上飛往台北的班機，警方陸續在其行李及身上查獲不明結晶、稀釋液、不明煙油及電子煙具等物，初步檢驗都呈現毒品陽性反應。

航警所表示，因地區設備有限，查獲的結晶物及相關毒性反應，都還要再送往台北相關單位作進一步化驗，才能確定。

此案與過去警方在機場截獲旅客大多由台灣本島入境金門案例不同，而是於「返向」遭查獲。

航警局台北分局表示，此次能於第一線攔截毒品，全賴航警對行李影像的高密度專注力，並展現精準的判讀能力與守護治安的專業。此案例也再次驗證機場安全不容挑戰，航警將持續精進安檢技術，嚴防毒品藉由空運管道進入或流出離島。

金門航警所將一度趁隙脫逃的攜毒男子押往地檢署偵辦。（金門航警所提供）

