為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    人在做天在看！ 彰化男偷香油錢還毒駕 犯39案重判9年

    2026/02/03 16:44 記者陳冠備／彰化報導
    吳男在短短5個月內犯下38起竊盜案及1起毒駕案，彰化地院裁定，應執行有期徒刑9年。（記者陳冠備攝）

    吳男在短短5個月內犯下38起竊盜案及1起毒駕案，彰化地院裁定，應執行有期徒刑9年。（記者陳冠備攝）

    彰化吳姓男子曾從事殯葬業，卻因缺錢花用，轉而對宮廟功德箱下手，徒手或持砂輪機破壞竊取香油錢，甚至偷竊機車作為代步工具。短短5個月內，他在彰化、雲林、南投等地犯下38起竊盜案，另涉1起吸食安非他命後騎車上路的毒駕案件，案經各地法院審理，總刑期達19年。彰化地檢署向法院聲請定應執行刑，彰化地院一審裁定，應執行有期徒刑9年。

    判決書指出，吳男（45歲）自2024年7月至11月間，頻繁流竄各縣市宮廟行竊，專挑功德箱下手，行徑囂張。除徒手行竊外，還使用砂輪機破壞功德箱，得手後迅速離去，作案手法相當熟練。

    法院審理發現，吳男為提高行竊效率，先後偷竊微型電動二輪車及機車代步，途中甚至嫌棄電動車速度太慢，直接棄置再另行偷車，犯行一再升高。

    此外，吳男早有前科，曾因多起竊盜及違反毒品危害防制條例案件，合併定應執行有期徒刑6年，於2023年間服刑期滿出獄，卻毫無悔意，隔年再度吸食第二級毒品安非他命後騎車外出行竊，最終失風落網。

    法官認定，吳男所犯案件中，包含1項不能安全駕駛致交通危險罪，其餘38項均為竊盜罪，考量其犯罪次數密集、時間跨度短、屢犯不改，且對社會治安危害甚鉅，認有長期矯正之必要，裁定合併定應執行有期徒刑9年，全案仍可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播