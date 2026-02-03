人在做天在看！ 彰化男偷香油錢還毒駕 犯39案重判9年

吳男在短短5個月內犯下38起竊盜案及1起毒駕案，彰化地院裁定，應執行有期徒刑9年。（記者陳冠備攝）

彰化吳姓男子曾從事殯葬業，卻因缺錢花用，轉而對宮廟功德箱下手，徒手或持砂輪機破壞竊取香油錢，甚至偷竊機車作為代步工具。短短5個月內，他在彰化、雲林、南投等地犯下38起竊盜案，另涉1起吸食安非他命後騎車上路的毒駕案件，案經各地法院審理，總刑期達19年。彰化地檢署向法院聲請定應執行刑，彰化地院一審裁定，應執行有期徒刑9年。

判決書指出，吳男（45歲）自2024年7月至11月間，頻繁流竄各縣市宮廟行竊，專挑功德箱下手，行徑囂張。除徒手行竊外，還使用砂輪機破壞功德箱，得手後迅速離去，作案手法相當熟練。

法院審理發現，吳男為提高行竊效率，先後偷竊微型電動二輪車及機車代步，途中甚至嫌棄電動車速度太慢，直接棄置再另行偷車，犯行一再升高。

此外，吳男早有前科，曾因多起竊盜及違反毒品危害防制條例案件，合併定應執行有期徒刑6年，於2023年間服刑期滿出獄，卻毫無悔意，隔年再度吸食第二級毒品安非他命後騎車外出行竊，最終失風落網。

法官認定，吳男所犯案件中，包含1項不能安全駕駛致交通危險罪，其餘38項均為竊盜罪，考量其犯罪次數密集、時間跨度短、屢犯不改，且對社會治安危害甚鉅，認有長期矯正之必要，裁定合併定應執行有期徒刑9年，全案仍可上訴。

