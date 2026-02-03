太子集團愛馬仕「檸檬黃」鉑金包84萬落槌！32輛神獸級豪車2/25拍賣

愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包最終以84萬元成交。（記者劉詠韻翻攝）

拍賣球鞋。（民眾提供）

本次拍賣共計拍定34件物件，除了包袋與球鞋，10標高級雪茄也全數成交，總額達35萬餘元。（民眾提供）

檢警調去年大動作掃蕩柬埔寨太子集團在台據點，主席陳志左右手李添在台特助李守禮目前已落網，二人名下的大批奢侈品已先遭查封。士林分署受台北地檢署囑託，於今上午舉辦動產變價拍賣會，其中最受矚目的愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包最終以84萬元成交，整場拍賣會共拍出34件物品，總金額高達170萬餘元。

太子集團因涉及跨國詐騙與洗錢，被英美政府列入制裁名單。其中中國籍高層李添雖未落網，但其位於台北豪宅和平大苑等處的犯罪所得已被檢警查扣。今日拍賣會中最搶眼的標的，即是李添名下的「愛馬仕（Hermès）霧面鱷魚皮鉑金包」。

該款包以稀有的檸檬黃色系搭配鈀金配件，因詢問度破表，拍賣官臨時宣布將其從第9標移至「第1標」率先登場。起標價為83萬5000元，現場買家一度觀望，最終由一名黑衣口罩男江先生以84萬元一錘定音，寫下今日最高拍定紀錄。

今拍賣會亮點儼然為江先生，他不僅標下最高單價的柏金包，隨後更火力全開，鎖定李添及特助李守禮名下的多項精品進行競標，名牌皮件方面，接連以4萬6000元標下GOYARD、3萬7000元標下PRADA、1萬1500元標下DIESEL。

在多名潮鞋愛好者競爭下，江先生連奪三元，分別以1200元、2500元及2100元標下Air Jordan 34Low、AJ3及AJ32。此外，江先生也標下紫砂壺與精緻酒瓶，今總計花費近95萬元。

本次拍賣共計拍定34件物件，除了包袋與球鞋，10標高級雪茄也全數成交，總額達35萬餘元。士林分署表示，拍賣所得將全數交由北檢保管，以保全未來之沒收與被害人求償之權益。

檢警目前已查扣太子集團在台逾50億資產。除了今日的精品，李添名下的32輛神獸級豪車，包括勞斯萊斯、布加迪、法拉利等則預計將於2月25日在台灣警察專科學校進行下一波大型變價拍賣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法