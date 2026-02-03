台中北區3派出所布達 3新任所長齊亮相

台中市第二分局今天舉行3個派出所的所長布達典禮。（警方提供）

台中市第二分局今（3）日上午11時，在分局6樓禮堂舉行永興、立人及文正派出所新任所長聯合布達典禮，由分局長鍾承志主持，親自頒發派令，宣告3位新任所長走馬上任，也為轄區北區的基層警政工作揭開全新篇章。

典禮現場氣氛莊重又溫馨，市議員、里長、區公所代表，以及警友會、義警、民防、志工等地方民力齊聚觀禮，展現警民緊密合作的向心力，也象徵地方對新任所長的高度期待。

請繼續往下閱讀...

此次人事異動中，永興派出所由原立人派出所所長何永州接任；立人派出所則由第六分局警務員江振堅接掌；文正派出所新任所長，則由霧峰分局仁化派出所所長林承亞出任，3人皆出身基層，歷練完整，熟悉第一線警政實務，無論在治安、交通或為民服務上，都有亮眼表現。

分局長鍾承志致詞時指出，派出所是警政工作的最前線，也是民眾最常接觸的窗口，新任所長不只是管理者，更是凝聚團隊、連結社區的重要角色，期許3人到任後，能迅速掌握轄區脈動，帶領同仁穩健推動治安與交通工作，同時善用地方資源，讓警政服務更貼近民眾需求，打造安全、安心、宜居的生活環境。

何永州（左起）、江振堅、林承亞3位新所長齊亮相。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法