為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中北區3派出所布達 3新任所長齊亮相

    2026/02/03 16:11 記者許國楨／台中報導
    台中市第二分局今天舉行3個派出所的所長布達典禮。（警方提供）

    台中市第二分局今天舉行3個派出所的所長布達典禮。（警方提供）

    台中市第二分局今（3）日上午11時，在分局6樓禮堂舉行永興、立人及文正派出所新任所長聯合布達典禮，由分局長鍾承志主持，親自頒發派令，宣告3位新任所長走馬上任，也為轄區北區的基層警政工作揭開全新篇章。

    典禮現場氣氛莊重又溫馨，市議員、里長、區公所代表，以及警友會、義警、民防、志工等地方民力齊聚觀禮，展現警民緊密合作的向心力，也象徵地方對新任所長的高度期待。

    此次人事異動中，永興派出所由原立人派出所所長何永州接任；立人派出所則由第六分局警務員江振堅接掌；文正派出所新任所長，則由霧峰分局仁化派出所所長林承亞出任，3人皆出身基層，歷練完整，熟悉第一線警政實務，無論在治安、交通或為民服務上，都有亮眼表現。

    分局長鍾承志致詞時指出，派出所是警政工作的最前線，也是民眾最常接觸的窗口，新任所長不只是管理者，更是凝聚團隊、連結社區的重要角色，期許3人到任後，能迅速掌握轄區脈動，帶領同仁穩健推動治安與交通工作，同時善用地方資源，讓警政服務更貼近民眾需求，打造安全、安心、宜居的生活環境。

    何永州（左起）、江振堅、林承亞3位新所長齊亮相。（警方提供）

    何永州（左起）、江振堅、林承亞3位新所長齊亮相。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播