同年同月同日生摯友詹能傑殉職 基隆消防科長淚別：最後一次罵你

與詹「同年同月同日生」的消防局安全衛生科長余宗庭（左，站立者）今天下午出席勇消詹能傑的公祭，代表同僚向這位摯友道別時，數度哽咽，餐與公祭的同僚、市民無不動容，頻頻拭淚，場面哀戚。（記者林嘉東攝）

基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，為了救人不幸殉職，家屬今（3日）舉辦追思奠儀。與詹「同年同月同日生」的消防局安全衛生科長余宗庭出席公祭，代表同僚向這位摯友道別。余宗庭致詞時數度哽咽：「我最了解你在想什麼」、「但我還是要罵你，這是第一次也是最後一次罵你。你這臭小子，為了救人離開我們，你知道我們有多想你嗎？你留下了捨己救人的精神，留下了英雄的美名，讓大家叫你消防之光。但是你看，有多少疼你的弟兄、愛你的家人、愛你的朋友們，為你留下了多少眼淚。」

余接著說，細數這些日子以來，當兄弟的日子，你的工作態度讓人覺得可靠，你的救災精神讓人覺得敬佩。還有私底下重情重義，更讓我們懷念。看著基隆消防跟義消兄弟姐妹這個大家庭，大家在群組裡、在社群平台上，細數那些曾經被你幫助過的點點滴滴，我知道，那就是你。

余哽咽指出，「我知道你很想把交待的事都做好，親力親為，甚至有些事不用交待，你就會跳出來說『這我來處理就好了』。你就是這麼可靠、這麼熱心、這麼善良。沒有人可以比我，這個跟你同年同月同日生的人，更了解你，更知道你在想什麼。」

余邊拭淚邊說，「當我聽到你那天晚上的衝動，多次進出火場，一聽到有人受困，那股救人的靈魂就被點燃，不顧一切想把人帶出來。我心想，對，那就是你會做的事。因為你知道，救人就是我們的本業。你的熱心總能溫暖那些需要幫助的人，你的開朗總能化解冷冰冰的氣氛。」

「但是這份突如其來的悲傷，讓我們這些疼你的弟兄、愛你的親人們難以承受。在急診室裡，搥你兩下胸口，是給你最後的教訓。你給我好好保佑你的爸爸媽媽、老婆小孩，身體健康，長命百歲。保佑愛你的親朋好友們，平安喜樂。保佑所有出入火場的消防人員們，出入平安。做完這些，你才可以去找杜老玩麻將。」

最後余說：「你總是想在學弟們面前做為榜樣，甚至前往進修碩士、充實自己，覺得自己必須這樣做、可以這樣做。我懂。這次也是。我知道你一定覺得你必須把受困者帶出來，才會2小時衝進去火場4次。但是殘酷的火焰跟可怕的濃煙，卻無情地將你留在火場，讓你這樣離開我們。都是你害的，害我們眼淚停不下來。對你的思念，我們也不會停下來。」

基隆市消防局安全衛生科長余宗庭（右）與救人殉職的小隊長詹能傑，是同年同月同日生的好兄弟，2人2023年12月生日時一起慶生切蛋糕。（余宗庭提供，記者林嘉東翻攝）

