男子賣金飾 4友人結夥行搶9萬6千元起訴

嘉義地檢署今天起訴4名結夥行搶友人的男子。（資料照）

嘉義4名男子為好友，前年8月知悉呂姓友人至銀樓賣金飾後有現金，竟聯手搶走呂男9萬6千元，再由4人依約分贓，案經嘉義地檢署偵結，今天依刑法結夥3人以上搶奪罪將4人提起公訴。

起訴書指出，朱男（21歲）、吳男（21歲）於2024年8月20日晚間7時許，陪同呂男前往珠寶銀樓變賣金飾，得知對方身上持有現金後，隨即聯絡安男（33歲）、蔡男（22歲）策畫搶奪。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，事發當晚9時44分，吳男以介紹車手為由，誘使呂男前往嘉義公園，並刻意提醒對方將現金隨身攜帶。待呂男下車步行至棒球場出口附近時，負責動手的安男趁機搶走現金9萬6千元後逃離現場，隨即由蔡男騎機車接應離去。

犯後，4人依約分贓，安男先行抽取1萬元，其餘款項再輾轉交付、分配給其他3名同夥。嘉市警二分局獲報後，透過監視器畫面、車輛行蹤及呂男供述，陸續將4人犯嫌查獲送辦。

起訴書表示，4名犯嫌所為均係犯刑法結夥3人以上搶奪罪嫌，其犯行有犯意聯絡及行為分擔，建請法院依共同正犯論處；安男於2020年間因違反替代役實施條例案件，經判刑2月確定，累犯，建請法院加重其刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法