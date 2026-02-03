勇消詹能傑捨身殉職 今追晉分隊長入祀忠烈祠

小隊長詹能傑公祭儀式今天下午1點半在基隆市立殯儀館懷恩堂舉行，基隆市消防同仁齊聚基隆，送別昔日戰友。公祭開始前，消防同袍先為詹能傑靈柩覆蓋消防旗與國旗，象徵其為職責奮鬥至最後一刻的榮光。（記者林嘉東攝）

基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，上個月在「台北生活家」社區火警中，3度進出火場並脫下呼吸面罩救人，最終不幸殉職。家屬今（3日）於基隆市立殯儀館懷恩廳舉行追思奠禮，現場肅穆哀戚。為表彰詹能傑捨身取義的壯烈事蹟，內政部長劉世芳親自頒發總統褒揚令，基隆市政府也追晉詹能傑為「分隊長」，其英雄魂將永久入基隆市祀忠烈祠，接受市民永世悼念。

小隊長詹能傑公祭儀式今天下午1點半在基隆市立殯儀館懷恩堂舉行，基隆市消防同仁齊聚靈堂前，送別昔日戰友。公祭開始前，消防同袍先為詹能傑靈柩覆蓋消防旗與國旗，象徵其為職責奮鬥至最後一刻的榮光。

內政部長劉世芳隨後代表總統頒發「總統褒揚令」予家屬，內政部長劉世芳則頒發「行政院楷模獎章」，消防署長蕭煥章頒發「消防專業獎章」。隨後由基隆市長謝國樑頒布追晉令，正式追晉詹能傑為分隊長，表彰其在生死關頭、將生機留給民眾的崇高情操。

基隆市消防局長游家懿表示，詹能傑分隊長的事蹟符合消防人員殉職追晉要點，除追晉職務外，其英勇事蹟也將典藏於基隆市忠烈祠。公祭場外，不少市民自發性地前往致哀，場面哀戚。

靈堂投影面板上，留著學弟們與同僚對他的思念：「有些人不是因為離開了才讓人記得；而是，他一直都在我們心裡，只是現在換了一種方式陪著我們」、「我們都知道這份工作的重量」、「第一次出門都不是理所當然能回家」、「但他從來沒有退過一步」、「因為在他心裡，有人在等著我們去救」、「永遠比自己會不會出事，更重要」、「他把危險擋在前面」、「把安全留給後面的人」、「今天我們站在這裡」、「不是因為失去了他」、「而是我們曾經擁有這樣一個小隊長」、「他用一輩子的勇氣」、「換來我們一輩子的敬重」。這些緬懷語句不僅讓家屬頻頻拭淚，也讓在場的消防隊員們深受感動。

針對詹分隊長的後續安置，基隆市政府表示，已向銓敘部及消防署申請「因公撫卹」及最高額度的「警察人員因公傷亡慰問金」，市府也將全力協助遺屬，落實從優撫卹。

基隆市長謝國樑頒布追晉令，正式追晉詹能傑為分隊長，由詹能傑的胞弟詹庭豪（左）代表接受。（記者林嘉東攝）

小隊長詹能傑公祭儀式今天下午1點半在基隆市立殯儀館懷恩堂舉行，基隆市消防同仁齊聚基隆，送別昔日戰友。公祭開始時，湧入昔日接受詹能傑幫助過的民意代表與市民，紛紛與詹的胞弟詹庭豪握手致意。（記者林嘉東攝）

