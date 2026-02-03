男檢摸警大腿「肉棒給我看一下」 判免職轉檢事官提上訴遭駁回

時任南投地檢署婦幼專組檢察官王元隆涉嫌對年輕男警性騷擾。（資料照，記者佟振國攝）

時任南投地檢署婦幼專組檢察官的王元隆於2024年1月、4月間2度於檢察官研究室，偷摸年輕男警大腿，還以「肉棒來給我看一下」等鹹濕言語騷擾，檢方認定犯罪事證明確，依違反性騷擾防治法起訴；懲戒法院職務法庭去年11月宣判免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官。王提起上訴，但職務法庭第二審駁回上訴。

近60歲的王元隆，為司法官學院38期結業，有一女，妻子已過世，受害男警20多歲，二人年紀差距24歲。檢方調查，王涉利用案件偵辦機會，將該男警叫到地檢署，藉機撫摸大腿及接近私密部位，還以「肉棒來給我看一下」等鹹濕言語、簡訊騷擾；檢方查扣手機聯繫資訊，認為犯罪事證明確。

王員辯稱為談話方便才碰觸男警背部，未撫摸大腿，「肉棒」是男警同事對該警的稱呼，並非指生殖器。

職務法庭一審認為，王元隆違反檢察官倫理規範，情節重大，有懲戒必要，經審酌被付懲戒人的違失情節，已不適任檢察官職務；因對違失事實坦承不諱，且已徵得員警原諒，調解成立，賠償336萬元，依調解內容參加性別平等教育課程共49小時，因此判決免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，並裁定停止職務。

王元隆提起上訴，並稱只是為博取男警好感，才會有言語上的失當，並未有實質違法執行職務行為，且自始坦承犯行，與男警調解、給付賠償金，對方也已撤回告訴，原預計於2027年10月退休，過往職務評定良好，違失行為是一時失慮的偶發性事件。

王元隆強調，原判決僅因輿論關注，即不分情節輕重處以嚴厲懲罰，免除檢察官職務，將嚴重影響退休權益，形同將20餘年對於檢察體系貢獻全數抹煞，相較其他件違失情節，甚且否認有違失，卻僅受罰俸處分，違反比例原則與責罰相當原則。

王元隆以父親九旬高齡、癌症晚期，醫療費用龐大，尚有就學中女兒需扶養，請求體恤家庭困境及犯後態度良好，將原判決廢棄，從輕改判申誡或罰俸處分，當已足生懲戒效果。

職務法庭二審認為，懲戒輕重屬個案裁量，王元隆以他案比較主張處分過重，難認有理，原判決適用法律並無違誤，駁回上訴。

