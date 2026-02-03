量販店外作法？花圃燒紙冒火光再撞牆 背包怪男行徑引恐慌

男子在量販店外花圃燒紙冒出火光。（擷自Threads）

台中西屯青海路一間量販店外，一名揹著大後背包的男子，在店外花圃點燃白紙助長火勢，等火熄滅後竟用頭撞牆才離去，其行徑異常令人不安，事發在上月底清晨，附近都是住宅區，民眾擔心火勢若失控，後果難以想像，至於男子是在作法或另有意圖，仍無從得知，引發網友議論與猜測。

目擊民眾表示：「他在燒紙，火不大，但等火熄後還在徘徊，甚至撞牆，真的很怪。我怕如果火蔓延，整個花圃甚至附近住宅都可能受影響，所以把影片PO上網提醒大家小心。」另一段監視器畫面也拍下男子離去時牽著腳踏車，整個過程似乎從容，但行為詭譎，讓周邊居民心生警覺。

影片在社群平台Threads曝光後，引發網友熱烈討論。有網友直指「這是在作法吧？」「這種行為明顯危害公共安全」「還好沒引燃整個花圃，不然後果不堪設想」，也有人提醒「住宅區點火太危險了，亂燒東西就是縱火，可能觸法」。

台中市第六分局西屯所今天則回應表示，有關民眾於Threads社群上傳影片，不明男子於花台燃燒物品案，警方尚未接獲相關報案，但對於危害公共安全之情事均積極偵辦中，民眾切勿隨機燃燒物品，以免引發火災，致生公共危險，誤觸法網。

