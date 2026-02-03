17歲少女遭絞碎機捲死！雇主未投勞健保 北市勞檢局移請裁罰

台北市萬華區萬大路上台北漁產運銷公司委外廠商，一名17歲葉姓女員工該名女子為分擔家計已到該廠打工8個月，上週六（1月31日）傍晚6時許不幸遭機器絞入慘死。（翻攝google map）

台北市萬華區萬大路上台北漁產運銷公司委外廠商，一名17歲葉姓女員工為分擔家計已到該廠打工8個月，上週六（1月31日）傍晚6時許不幸遭機器絞入慘死，經台北市勞檢處調查，且該名女子到職至今，劉姓雇主並未替其投保勞、健保，北市府將移請勞保局和健保處裁罰。

事發當日，死者葉姓少女身體不適看醫生，之後趕去上班，到班後持續工作，事發前，她把保麗龍盒子丟入絞碎機，發現機器因故止運作，為排除故障，不慎遭機台捲入當場死亡。

北市勞檢處表示，該案為漁產公司委外廠商發生的重大職業災害，已依程序實施勞動檢查，雇主涉違反《職業安全衛生設施規則》第77條，「雇主對於自粉碎機或混合機，取出內裝物時，應使該機械停止運轉。」暨職安法第6條第1項第1款規定，因葉女發生職災死亡，已構成職安法第40條刑事責任，即處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

勞檢處指出，由於葉女未滿18歲，根據《職安法》第29條第1項第6款規定，違反職安法第29條第1項第6款：「運轉中機器或動力傳導裝置危險部分之掃除、檢查等。」規定，亦構成違反職安法第41條之刑事責任，即處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣18萬元以下罰金。

至於葉姓少女到該處工作已超過8個月，劉姓雇主並未替其投保勞、健保，勞檢處說明，北市府也將移請勞保局和健保署裁罰。

