    限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    「第三性按摩師」露臀為女客按摩挨控性騷 免賠定讞

    2026/02/03 14:06 記者丁偉杰／嘉義報導
    一名「第三性」按摩師露臀為女子按摩遭控性騷擾，嘉義地院判決按摩師免賠定讞。（資料照）

    嘉義一名「第三性」按摩師遭指控為一名女子按摩時，穿短裙丁字褲露屁股，在過程中以手觸碰女子私密處，挨告涉嫌性騷擾，遭索賠20萬元，日前嘉義地院二審審理後認為，女子未舉證性騷擾犯行，且按摩師露臀係因按摩姿勢變換所致，裁定駁回上訴，按摩師免賠定讞。

    女子控訴，她在2023年10月15日到嘉縣一間紓壓店全身按摩，由生理為男性、穿著短裙女裝的按摩師按摩，她預約時雖已知悉按摩師為第三性，想說不要歧視，才會讓對方按摩。

    女子說，她配合按摩全身衣服脫光，僅剩內衣褲趴在按摩床上，按上半身時都很正常，後來按摩師抹油按摩她屁股、大腿內側，未告知她情況下，手指多次碰觸到私密處，接著又未告知直接跨坐她的屁股上，感覺對方生殖器觸碰到屁股，還用手輕撫她的皮膚挑逗，她抬頭卻看見對方沒穿褲子、雙臀外露，覺得行為很怪異，要求停止按摩。

    按摩師則稱，他當時是半蹲並沒有跨坐，雖穿短裙但裡面有穿丁字褲，女子突然起來，他就沒再按摩了，否認有性騷擾犯行。

    後來女子控告按摩師性騷擾，民雄警分局認定性騷擾成立，送交縣府社會局裁罰，然而開會紀錄雖有2人的談話筆錄審酌，但沒有實際認定按摩師有「以手部來回觸碰原告私密處」、「生殖器碰觸原告身體臀部」情形，無從以此資料認定有性騷擾證據，女子控訴駁回。

    女子再向嘉義地院提告按摩師應賠償精神慰撫金20萬元，法官審理後認為，女方在按摩前已看到按摩師著包臀短裙，在進行全身油壓的過程中，按摩師必須變換姿勢或跨過客人身體施力，衣物上下移動與常情無違；這種因工作姿勢導致的身體顯露，難以認定是具有性意味或性別歧視的挑逗行為，裁定駁回女子上訴，全案定讞。

