惡作劇還是報復？ 台中黑衣女推倒瓦斯桶 氣體狂洩網撻伐

一名黑衣人從北屯區大連路的巷弄走出，隨即冒出大量瓦斯氣體，監視器全拍下。（擷自Threads）

台中市北屯區近日驚傳疑似人為破壞瓦斯設備事件，有民眾在社群平台貼出監視器畫面指出，2日凌晨一名身穿黑衣的不明人士從巷弄內步行離開後，現場隨即冒出大量白色氣體，疑似瓦斯外洩，畫面曝光後引發網友譁然直呼「還好他沒抽菸」、「這是在住宅區耶，一旦引發爆炸後果不堪設想，沒有人可以承擔」。

經查，事發地點位於住宅密集的北屯區大連路巷弄內，當時正值深夜，多數居民仍在熟睡中，若瓦斯遭遇火源，恐釀成重大災害，警消獲報後立即趕赴現場，初步研判疑有瓦斯桶遭人推倒導致氣體外洩，所幸並未引發火花或爆炸，未造成人員傷亡。

相關影像在網路瘋傳後，不少網友痛批此行為誇張又危險，質疑是否為報復或惡作劇行徑，「這不是開玩笑，是公共危險」、「如果整排房子炸掉，誰負責？」也有人指出，幸虧當下無人抽菸或使用明火，否則後果難以想像。

轄區第五分局表示，有關民眾於Threads社群媒體上傳影片，內容為本轄大連路疑似有人推倒瓦斯桶造成氣體外洩，疑涉有影響公共安全等情事，警方已於2月2日依規定受理報案，專責人員刻正循線積極追查，目前已鎖定一名住在附近的黑衣女子涉案，將持續追緝到案依法偵辦究責；警方呼籲，民眾如發現住家周遭有異常狀況或可疑人士，應立即撥打110報案，共同維護社區安全。

