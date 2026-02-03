舊衣櫃藏7兩金飾市值近130萬險當垃圾 瑞芳警與清潔隊員找回

農曆春節將至，新北市瑞芳區1名住戶大掃除汰換舊衣櫃，竟忘了2個沉甸甸的包包內，有總重達7兩多、市值近台幣130萬元的金飾。（記者林嘉東翻攝）

農曆春節將至，新北市瑞芳區1 名住戶大掃除汰換舊衣櫃，竟忘了內藏總重達7兩多、市值近台幣130萬元的金飾，隨手棄置路邊。新北市環保局3 名清潔隊員發現後拾金不昧，加上警方與里長細心追查，讓這批在金價高漲時期顯得格外珍貴的「傳家寶」，在年前順利重回失主懷抱。

新北市環保局清潔隊員蔡憲朋、林秉鴻、蔡培民昨天上午依民眾通報至新北市瑞芳區山尖路一處空地，回收一個大型舊衣櫃，蔡員等3人在搬運時，發現下方抽屜卡住有2 個沉甸甸的包包。3人打開一看，金光閃閃的畫面映入眼簾，內部竟藏有3條金項鍊、1枚金戒指及1只金手鏈。

近期國際金價居高不下，這批總重約7兩多的金飾，以目前行情估算，市值飆破新台幣130萬元。3名隊員面對這筆足以抵過1年多薪水的巨額財物，絲毫不動心，第一時間便決定將金飾送往瑞芳派出所。

派出所警員趙晏含受理後，深知這批金飾對失主的重要性，隨即展開「尋人任務」。趙員發揮偵查細節，發現其中1枚金戒指上刻有姓名，推測應是家傳之寶，立即聯繫石山里長吳乾正。吳里長憑藉在地熱情，回想起日前確有里民通報欲丟棄大型家具，經警方透過系統比對，不到一天便連繫上失主到所認領。

失主接獲通知時仍一臉茫然，直到看見整盒完好如初的金飾才驚覺，原來是兒媳婦於1月31日幫忙大掃除時，未察覺衣櫃抽屜內藏有婆婆的「私房小金庫」，便將其棄置。失主對於這筆因金價飆漲而價值翻倍的財產失而復得，激動地對清潔隊、警方及里長頻頻致謝，直呼這是農曆年前最好的消息。

瑞芳分局表示，近期黃金價格位於高點，貴重財物遺失往往造成民眾重大損失。警方呼籲，大掃除時務必「先清空、後棄置」，尤其針對舊衣櫃、舊沙發的夾縫與抽屜應反覆檢查。瑞芳警、消與地方里鄰將持續密切配合，確保市民財產安全，讓大家都能過個「金」平安的幸福年。

新北市環保局清潔隊員蔡憲朋（右起）、林秉鴻、蔡培民昨天在瑞芳回收一個舊衣櫃時，民眾通報前往新北市瑞芳區山尖路一處空地，回收大型舊衣櫃，蔡員等3人在搬運一只舊衣櫃時尋獲3條金項鍊、1枚金戒指及1只金手鏈合計市價約130萬元，趕緊報案物歸原主。（記者林嘉東翻攝）

