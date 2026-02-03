17歲少女為家計休學打工 誤觸絞碎機不幸遭捲入身亡

台北市萬華警分局。（資料照）

17歲葉姓少女為幫扶家中經濟，休學後到台北市萬華一家保麗龍專門回收廠打工，結果日前晚間在清理絞碎機時不慎整個人捲入機器裡，導致左半身被捲入絞碎機當場身亡，全案現由警方會同家屬和雇主共同處理後續事宜中。

警方表示，葉姓少女因家境貧寒半年前自高中主動休學後到北市漁產公司外包的一家保麗龍回收廠工作。1月31日晚上6時許，她在回收廠裡清理絞碎機上的膠帶殘膠，因誤觸開關導致整個人遭捲入絞碎機裡，當場喪命。

警方現場查訪，據廠內工作人員表示，葉姓少女平時樂觀開朗，並沒有與其他人有結怨，工作情緒上也看不出有任何異狀。但有人表示，她在意外發生前因感冒請假就診，才剛看完醫生就趕回去上班，沒想到竟會發生憾事。

警方調查，葉姓少女的父母平時在工地打零工，另外還有姊姊、弟弟，平時一家5口相依為命。葉姓少女為幫忙家中經濟，才主動休學，到北市漁產公司外包的保麗龍廠上班。

萬華警分局排除有外在等其他因素，目前已會同家屬及雇用葉姓少女的公司，共同處理相關後續事宜。

