虐殺女友定讞又持槍逃亡 「76行者」陳修將拚自首減刑二審打臉

陳修將虐死女友被判刑10年10月定讞，棄保逃亡後去年5月持槍落網。（資料照）

「76行者」遺體修復團隊前總召陳修將，4年前虐死女友判刑定讞，卻在入監前棄保潛逃，去年5月警方街頭圍捕到案時，又查獲持有改造手槍及大量子彈，一審判他6年6月徒刑，陳二審開庭時曾主張有自首，請求減刑，台中高分院今審結，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

回顧本案，陳修將於2021年10月，因懷疑22歲胡姓女友出軌，在彰化某汽車旅館內多次施暴，造成對方全身瘀傷、腦出血，最終不治身亡，案件經法院審理，改依傷害致死罪判刑10年10月定讞，本應入監服刑卻棄保潛逃，警方去年5月在彰化員林展開圍捕行動，當場將陳修將壓制逮捕，並在其腰際起出一把已上膛改造手槍、2個彈匣及50發子彈。

圍捕過程中，陳還以辣椒水襲警拒捕，造成2名員警受傷，一審彰化地院認為，陳持有槍彈數量非少，對公共安全具高度危險性，加上其過往曾有公共危險前科，素行不佳，即便坦承犯行，仍依《槍砲彈藥刀械管制條例》判處有期徒刑6年6月，併科罰金10萬元，陳修將不服判決提起上訴，主張落網時曾在警方上銬前主動告知「身上有槍」，應符合自首要件請求減刑。

台中高分院審理期間，合議庭當庭勘驗警方查緝密錄器畫面，發現第一段影像中，陳已遭壓制並上銬，並未主動說明持槍情形；第二段影像雖出現「身上插一支」的聲音，但關鍵時序已在警方控制現場之後，難認符合自首法律要件，該案今（3）日審結，認定原審量刑並無不當，駁回陳上訴，維持原判。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

