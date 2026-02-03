為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    魚販母憂兒交損友學壞手機停話 他離家出走警及時尋獲

    2026/02/03 12:28 記者黃良傑／高雄報導
    魚販母憂兒交損友學壞手機停話，少年離家出走警及時尋獲，讓一家人團圓。（警方提供）

    高雄一魚販母親平日忙於賣魚，逐漸與15歲兒子阿和（化名）疏遠，她發現兒子常流連在外與同學鬼混，屢勸不聽下將手機停話，阿和負氣離家出走，母親擔心兒子安全，心急如焚向警方求助。

    高市少年警察隊獲報後，立即成立專案小組，先清查阿和可能出沒的公園、超商及同儕住處，但均無所獲，警方改採科技偵查手段，比對、分析相關訊息，鎖定他出沒區域及可能的住處，翌日終於在其友人家中尋獲阿和，將他帶回家和家人團聚。

    少年隊有感於其母子的代溝，特別安排讓母子敞開心扉對談，過程中並引導阿和理解母親在異鄉謀生，獨力支撐家計的辛勞，同時也建議母親，對於青春期的孩子應給予更多關懷而非僅是斷訊處罰，在警方的溫馨的溝通勸導下，阿和也承諾體諒母親辛勞，不再輕言離家。

    少年警察隊表示，對於失蹤青少年的尋找，警方除積極以重大刑案方式協尋外，更重視後續的關懷輔導，希望家長多花一點時間與孩子溝通，給他們關懷與力量，盡量以正向能量善的循環圍著孩子。

