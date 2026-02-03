罕見運毒案！中國女、土耳其男同班機入境均夾藏巨量大麻花闖關被截獲

桃園國際機場去年10月25日傳出罕見的同一班機查獲2組人馬走私大麻案，航警與海關合作分別截獲中國籍楊姓女子、土耳其籍C男各夾藏14公斤大麻花企圖闖關。示意圖。（資料照）

桃園國際機場去年10月25日上午發生罕見的華航自泰國飛返桃園機場的同一國際班機，查獲2組人馬夾帶二級毒品大麻入境案！航空警察局與海關先查獲23歲中國籍楊姓女子於行李夾藏約14公斤大麻花闖關入境，接續又截獲24歲土耳其籍C男也在行李夾藏約14公斤大麻花闖關，2男女應訊稱受到不同人分別供12萬日圓及2千美元報酬運毒，訊後送辦經桃園地檢署依運輸第二級毒品罪嫌起訴，但檢警懷疑幕後為同一國際毒梟操盤，深入追查中。

檢警調查，中國籍蘇姓女子因缺錢孔急，去年10月間在日本受綽號「微信大哥」男子提供12萬日圓報酬後，從東京搭機前往泰國後，經當地毒梟提供夾藏約14公斤大麻花的行李後，於同月25日自泰國搭乘華航CI-838班機飛抵桃園國際機場，入境時被海關與航警截獲；無獨有偶，同一班機上的土耳其籍C男，也在入境時被截獲行李內夾藏14公斤重的大麻花，他被捕供稱是土國時透過通訊軟體接受「phoanso」提供2千美元報酬，飛往泰國被安排取得藏毒行李後，搭乘華航班機飛來台灣闖關入境。

請繼續往下閱讀...

航警局訊後將楊女與C男均依運輸第二級毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，2人均由檢察官聲請羈押獲准，近日偵結起訴；檢方調查認為，中國籍楊女與土國籍C男所運輸的大麻花，其包裝、重量、成色類似，雖然2人來自天南地北，但不排除幕後是同一跨國毒梟集團操盤，企圖以不同組合搭乘同班機入境方式，以分散風險提高闖關成功率，正深入追查幕後運毒集團。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法