東港千萬孝親宅變垃圾屋不夠放！ 婦人「紅線刷白」要停回收車

屏東縣東港鎮興中東二街一處孝親宅，屋主的潘姓媽媽因為長期撿拾回收物及垃圾，造成鄰里環境髒亂，已數度被開罰且強制清除門外的垃圾，不過，潘女疑似為讓自己的回收車有地方停，竟然將車庫前的紅線私自改塗成白線，遭警方舉發，甘為回收物及垃圾違法的離譜行徑在鄉里傳開，再度引爆議論。

該名潘女長期撿拾垃圾，讓當初兒子購置的千萬元孝親宅淪為垃圾、回收物的棄置場，也因為車庫被垃圾佔據，潘女將歪腦筋動到門口紅線，將拔牌的車輛長期置放於紅線上，並在其上擺置垃圾，去年在雨後爆發惡臭，引來鄰居不滿投訴，環保局除多次開罰，亦與公所合作強制清除。

好景不常，潘女被大動作清除垃圾後僅收斂數天，門口前又堆積起垃圾，警方後來因其臨停的車輛於紅線上，進行強制拖吊，必須繳罰單後才能領回，但潘女不思改善，反而是動手將原本的紅線改以白漆覆上，行徑非常離譜。

警方指出，接獲民眾報案在東港鎮興中東二街有住戶擅自將道路紅色標線變更成白色標線，經查為62歲的潘姓女子所為，警方依違反道路交通管理處罰條例第82條1項7款規定舉發。警方呼籲，勿擅自設置或變更道路交通標誌標線號誌，違反者可處1200元至2400元罰鍰。

