台中新社分駐所長交接 六分局警務員洪冠崴升任所長

新社分駐所長布交接，左為原所長林欽錤調任和平分局警備隊長，右為新任所長洪冠崴。（民眾提供）

台中市警察局東勢分局今天舉行新社分駐所所長布達交接典禮！原所長林欽錤調任和平分局警備隊長，新任所長洪冠崴則由六分局警務員升任，東勢分局長蘇玉坪向卸任所長表達誠摯謝意，肯定其任內在治安維護、交通安全及為民服務等方面的辛勞付出與貢獻，並期許新任所長全力以赴，與地方攜手同心，讓居民安心生活、樂業安居，共同打造安全宜居的幸福山城。

東勢分局今天上午在新社分駐所舉行新任所長布達典禮！布達儀式由分局長蘇玉坪主持，新社區公所、農會、學校及軍方等皆派員出席，共同見證，場面溫馨而莊重。

請繼續往下閱讀...

蘇玉坪致詞時，特別感謝地方各界長期以來對警政工作的支持與肯定，並向卸任所長表達誠摯謝意，肯定其任內在治安維護、交通安全及為民服務等方面的辛勞付出與貢獻。

蘇玉坪並指出，新任新社分駐所所長洪冠崴，歷練完整、表現優異，深獲長官肯定，未來必能帶領同仁持續深耕轄區治安與交通工作，並積極結合地方力量，強化警民合作，營造更安全、順暢的生活環境。

蘇玉坪強調，警力與民力的緊密結合是守護山城治安最堅實的後盾，期許新任所長全力以赴，與地方攜手同心，讓居民安心生活、樂業安居，共同打造安全宜居的幸福山城。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法